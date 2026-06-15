¿Quién es Yan Diomandé? Así es el atacante de Costa de Marfil del que todo el mundo habla

"Su historia es muy curiosa. La primera conversación que tengo después de que firmase con el Leganés fue con 'Jeff' (se refiere a Jeff Luhnow) Me dijo 'ojo, que creo que tenemos al futuro Leo Messi' y me enseñó un vídeo de Youtube en una escuela de América de un chiquito que en aquellas tendría 16 años. El típico vídeo grabado muy casero...". Así hablaba Borja Jiménez en el podcast The Offsiders hace unos meses de Yan Diomandé, una de las estrellas emergentes del fútbol mundial y uno de los nombres a seguir en la cita de Estados Unjdos, México y Canadá. En su primer día ya sorprendió a muchos. Solo a los que no lo conocían, porque Diomandé ya esté en esa mesa de los cracks. De los futbolistas de los que esperas que hagan cosas. No es Messi, más allá de la hipérbole en la historia del exentrenador del Leganés, pero es un futbolista top. Y así lo demostró en el Costa de Marfil - Ecuador. ¿Cómo juega? ¿Qué le pasó en un Sevilla-Leganés? ¿Cómo le ha ido en Bundesliga? Muchas preguntas, todas con respuesta, en torno al jugadorazo marfileño.

¿Cómo juega Diomandé?

Diomandé es un extremo moderno con toques clásicos. Jugador de encarar más que de asociarse, donde también luce, eso sí. Pero Diomandé es pura verticalidad, coger el balón y no especular sino mirar hacia adelante. Entrar en el duelo cara a cara y frente a frente. La Bundesliga, por el estilo del tipo de liga, explota sus virtudes y genera contextos perfectos para desarrollar todo su potencial. Un futbolista capaz de asistir, pero también de marcar. Con 19 años no tiene techo y ya se le van adivinando ciertos destellos de súper crack Mundial. De elegido.

Al espacio es un jugador incontrolable. Por velocidad, pero también por lectura de la jugada y del partido. Porque ahí también ha crecido. Diomandé empezó siendo un jugador de momentos y ha evolucionado en un futbolista capaz de dominar partidos enteros. No es solo capaz de dejar highlights sino de influir de manera directa en el guion del partido y llevarlo a su terreno. Y esa evolución es mucho decir de un 'niño' de 19 años que ha mejorado su golpeo lejano, mucho mejor que hace un año, y que también ha encontrado en el último pase otra de sus virtudes. En el Costa de Marfil - Ecuador no marcó, pero fue el mejor. Completó 4 de 6 regates intentados y dejó acciones en último tercio de mucho valor. Si hace un año costó 20 millones, ¿cuánto vale ahora?

¿Qué le pasó en un Sevilla - Leganés?

A Diomandé todavía le persigue una jugada. Una acción en la que tuvo que decidir en milésimas de segundo y con apenas 'cuatro ratos' en la elite. El extremo marfileño tuvo en el 95 una oportunidad de oro para poder salvar al Leganés en la penúltima jornada. O al menos acercarle a esa salvación. Dimitrovic se la puso al espacio y él, tras regatear a Nyland, se quedó algo escorado hacia la izquierda, el balón se frenó mucho en el césped seco de Nervión y no acertó a darle esa potencia y dirección necesarias. El balón se marchó fuera.

En el Pizjuán no se lo podían creer. Y Diomandé tampoco. Unos meses más tarde puso rumbo a Leipzig para empezar su proyecto en la Bundesliga. El Leganés descendió y Diomandé, que tuvo un gol clave en sus botas, es ya una estrella mundial en Alemania que suena para Liverpool, Bayern o PSG, entre otros.

¿Cómo le ha ido en Alemania?

Diomandé ha disfrutado en su primera temporada en Alemania de la cara más dulce del fútbol. Además lo hizo de manera progresiva. Llegó como esa apuesta de 20 millones que llevaba poco en la élite, pero se ganó la titularidad en pocas semanas. Especialmente tras un duelo ante el Augsburgo en el que metió un tanto, su primer gol, y dio dos asistencias. En el siguiente encuentro marcó y asistió y en el siguiente volvió a ver portería.

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Yan Diomandé, una de las estrellas emergentes del fútbol mundial. / Sebastiao Moreira

El resultado final de la temporada son 12 goles y 9 asistencias en su primer año como profesional en Alemania. Unas cifras increíbles para un jugador que ahora vale mucho más que hace un año. Y que antes de este Mundial ya asomaba como uno de los nombres propios del verano. Diomandé tendrá muchas ofertas, seguro, pero de momento él mantiene la calma y hace lo que más le gusta: jugar al fútbol. Y su primera exhibición ya está sobre la mesa tras el triunfo ante Ecuador. Siguiente parada... Alemania. Y ahí le conocen a la perfección.