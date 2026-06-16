Axel Witsel (37 años), mediocentro de Bélgica, apuesta por seguir jugando en LaLiga

LaLiga gusta entre los veteranos de la selección de Bélgica. Mientras Thibaut Courtois encadena ocho años en el Real Madrid, Thomas Meunier mira con buenos ojos las ofertas que maneja del fútbol español, entre ellas, una del Valencia CF, y Axel Witsel no piensar en irse a otra liga, a pesar de que ha expirado su contrato con el Girona FC. Desde Seattle, donde juegan los primeros partidos los 'Diablos Rojos', el centrocampista de 37 años ha descartado un regreso al fútbol belga y confiesa que su objetivo pasa por mantenerse en un equipo de la Primera división española.

El exjugador del Atlético de Madrid, en la previa del partido que Bélgica empató con Egipto, hizo balance de una campaña de contrastes con el Girona, marcada por la decepción colectiva, pero también por su protagonismo individual. "Ha sido una temporada con un poco de sentimientos encontrados. Por un lado, colectivamente fue una decepción, pero individualmente tuve muchos minutos de juego. He jugado muchos partidos de primer nivel y esa es una de las razones por las que estoy aquí delante de vosotros antes de un partido del Mundial", argumentó ante la prensa belga.

La vuelta a Bélgica y al Standard, descartada

Preguntado por la posibilidad de seguir una temporada más en Montilivi, el belga fue claro, tan claro como a la hora de descartar una vuelta al club en el que despuntó en su país de origen, el Standard de Lieja. "Dije 'no' enseguida. Es el club de mi corazón y así seguirá siendo siempre. Para que no haya polémica y se frustre como la última vez, prefiero que quede claro desde el principio".

"No" ve su futuro en Segunda con el Girona. "Soy ya agente libre. Todavía quiero jugar. Veremos dónde el año que viene", afirmó. Lo que más claro tiene Witsel es que quiere continuar en España. "Me gustaría quedarme en LaLiga, pero estoy abierto a varias ofertas. Sin embargo, volver a Bélgica está descartado. A mi edad, con 37 años, tampoco puedes cerrarte a un solo destino. Ahora mismo, mi principal objetivo es disputar mi cuarta Copa del Mundo con los Diablos Rojos", añadió.

En condiciones físicos de jugar un Mundial... y 30 partidos de LaLiga

Con el Mundial 2026 en el horizonte y el objetivo de disputar su cuarto Mundial con la selección de Bélgica, Witsel desea vivir un nuevo proyecto que le permita seguir compitiendo al máximo nivel. Se ve en condiciones de repetir una temporada como la anterior. Para el Girona, fue una pieza clave en la medular, superó los 2500 minutos, siendo titular en 30 de los 32 partidos de liga epañola en los que participó. En ellos, anotó un gol y dio dos asistencias.

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Frente a los egipciones, en el estreno mundialista de Bélgica, el seleccionador Rudi Garcia no le dio minutos. El doble pivote titular de los belgas lo formaron el capitán Youri Tielemans y Amadou Onana, al que sustituyó De Cuyper en el minuto 56. Por su parte, el lateral pretendido por el Valencia, Meunier completó el partido y asistió al área en el autogol de los africanos pasada la hora de juego.