El Chelsea pretende 'vengarse' del Real Madrid tras arrebatarle a Marc Cucurella

El mercado de fichajes vuelve a cruzar los caminos de dos gigantes europeos. El Chelsea ha puesto sus ojos en Álvaro Carreras para suplir la baja de Cucurella y ya ha realizado los primeros movimientos para conocer la situación del lateral izquierdo del Real Madrid. Por el momento no existe una oferta formal, pero desde Inglaterra reconocen que el futbolista gallego figura entre los nombres que maneja el club londinense para reforzar su defensa.

La operación cobra sentido por varios motivos. Carreras conoce perfectamente el fútbol inglés tras su paso por las categorías inferiores del Manchester United y su experiencia en el Preston North End. Además, el Chelsea busca alternativas para cubrir el vacío dejado por Marc Cucurella, recientemente incorporado al Real Madrid.

Álvaro Carreras se dirige al banquillo en el partido entre el Real Madrid y el Espanyol de Liga / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En el conjunto blanco, la situación del defensa no está completamente definida. La llegada de Cucurella ha aumentado la competencia en el lateral izquierdo, donde también aparecen Fran García y Ferland Mendy. Aunque Carreras sigue siendo un jugador valorado, el club no lo considera intransferible y estudiaría una posible venta si recibe una propuesta convincente que ayude a recuperar parte de la inversión realizada por su fichaje.

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A sus 23 años, el ferrolano afronta un verano decisivo. Permanecer en el Santiago Bernabéu para pelear por un puesto o regresar a la Premier League son dos escenarios que están sobre la mesa. Mientras tanto, el Chelsea continúa recopilando información y evaluando las condiciones de una operación que podría convertirse en uno de los movimientos más llamativos del mercado.