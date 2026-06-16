Comunicado oficial del Real Madrid sobre el futuro de Rudiger

El Real Madrid ha hecho oficial la renovación de Antonio Rüdiger hasta el 30 de junio de 2027. El central alemán, de 33 años, amplía su vinculación con el club blanco por una temporada más y seguirá siendo una de las piezas de referencia en la defensa madridista.

La continuidad de Rüdiger supone un importante respaldo para el nuevo proyecto deportivo del conjunto blanco. A pesar de las dudas que surgieron durante la temporada por sus problemas físicos, el defensa logró recuperar su mejor nivel en el tramo decisivo del curso y convenció al club para prolongar su contrato.

Desde su llegada en 2022 procedente del Chelsea, el internacional alemán se ha consolidado como uno de los líderes del vestuario gracias a su carácter, experiencia y rendimiento sobre el césped. En este tiempo ha sido un futbolista fundamental en los éxitos recientes del Real Madrid y se ha convertido en una de las voces con más peso dentro del equipo.

Antonio Rudiger of Real Madrid CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Getafe CF at Bernabeu stadium on March 02, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 02/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v Getafe CF - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Quinto año como madridista

La renovación también refuerza una defensa que afrontará importantes cambios de cara a la próxima temporada. Con la continuidad de Rüdiger asegurada, el club mantiene una base sólida en el eje de la zaga mientras sigue perfilando su plantilla para el nuevo curso.

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De esta manera, el Real Madrid garantiza la presencia de uno de sus jugadores más experimentados durante una campaña más. El alemán afrontará su quinta temporada como madridista con el objetivo de seguir ampliando un palmarés que ya le sitúa entre los defensores más importantes de la plantilla en los últimos años.