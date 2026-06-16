El Deportivo de la Coruña quiere cambiar su nombre con su regreso a LaLiga

El RC Deportivo inicia este miércoles una consulta vinculante para que las personas abonadas y socios amigo con derecho a participación decidan la denominación oficial de la entidad.

La iniciativa se enmarca dentro del proceso de actualización y ordenación administrativa y corporativa que la entidad presidida por Juan Carlos Escotet viene desarrollando coincidiendo con el contexto institucional de su 120.º aniversario.

La votación, que se realizará mediante un sistema online habilitado por el club, arrancará a las nueve de la mañana de este miércoles y finalizará a las 18:00 horas del próximo domingo 21 de junio.

Real Club Deportivo de La Coruña, nombre centenario

Las opciones sometidas a votación serán mantener la nomenclatura histórica de "Real Club Deportivo de La Coruña" o adecuar el nombre del club a la toponimia cooficial de la ciudad, adoptando en este caso la denominación de "Real Club Deportivo de A Coruña" en castellano y "Real Club Deportivo da Coruña" en gallego. Sería como si clubes como Valencia CF o Athletic Club de Bilbao pasaran a llamarse València CF y Athletic Club de Bilbo

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La decisión de llevar a cabo este proceso fue anunciada tras el diálogo mantenido entre los dirigentes del Dépor y algunos representantes de la masa social, en el seno del I Foro Social celebrado en fechas recientes.