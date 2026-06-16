El Deportivo somete a votación de los socios cambiar el nombre del club

El Real Club Deportivo de La Coruña inicia este miércoles una de las consultas más relevantes de su historia reciente. La entidad blanquiazul someterá a votación entre sus abonados la posibilidad de modificar su denominación social para adaptarla al topónimo oficial de la ciudad, una decisión que lleva años generando debate entre la afición y distintos sectores de la sociedad coruñesa.

La consulta permanecerá abierta desde el 17 hasta el 21 de junio y tendrá carácter vinculante. Podrán participar los socios y socios amigos mayores de 12 años, que emitirán su voto de forma telemática. Además, el club habilitará asistencia telefónica para las personas mayores de 65 años y otros colectivos que puedan necesitar ayuda durante el proceso.

Yeremay celebra un gol con el Deportivo de la Coruña / EFE | La Liga

Los votantes deberán elegir entre mantener la denominación actual, "Real Club Deportivo de La Coruña", o adaptarla a la toponimia oficial. En ese caso, las alternativas serían "Real Club Deportivo de A Coruña" en castellano o "Real Club Deportivo da Coruña" en gallego. La opción ganadora se impondrá por mayoría simple. Posteriormente, el resultado será ratificado en una junta de accionistas convocada para el 23 de junio.

La iniciativa se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 120 aniversario de la entidad y fue acordada en el I Foro Social del Deportivo, un órgano de diálogo entre el club y su masa social. Según la entidad, el objetivo de la consulta responde a criterios administrativos y jurídicos relacionados con la adaptación a la normativa vigente sobre toponimia oficial, descartando cualquier motivación política.

La ciudad adoptó oficialmente la denominación "A Coruña" en 1984, una decisión posteriormente avalada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, el club mantuvo desde entonces la fórmula tradicional "La Coruña" en su nombre oficial. En los últimos años han surgido diversas iniciativas reclamando la actualización de esa denominación, entre ellas la campaña "O Dépor é da Coruña", impulsada por estudiantes y colectivos sociales.

El Deportivo ya había sondeado a sus aficionados sobre esta cuestión a finales de 2025 mediante una encuesta interna. Ahora, la decisión definitiva queda en manos de los abonados. Si prospera el cambio, el club trabajará para que la nueva denominación entre en vigor de cara a la temporada 2026-27, coincidiendo con una etapa especialmente ilusionante para la entidad tras su regreso a Primera División.

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La consulta supone un nuevo paso en el proceso de modernización institucional impulsado por el club y abre un debate que trasciende lo deportivo: el equilibrio entre tradición, identidad y adaptación a la realidad administrativa de una ciudad cuyo nombre oficial cambió hace más de cuatro décadas.