El exjugador (fantasma) del Valencia CF Jorge Sáenz ficha por el Sporting de Gijón

El Real Sporting de Gijón anunció este martes la incorporación de Jorge Sáenz, exjugador del Valencia CF, como segundo refuerzo para la temporada 2026/27, una operación adelantada por 'La Nueva España'. El defensa tinerfeño llega al conjunto rojiblanco tras comprometerse con la entidad asturiana hasta junio de 2028.

Nacido en Santa Cruz de Tenerife el 17 de noviembre de 1996, Jorge Sáenz se formó en la cantera del CD Tenerife, donde fue quemando etapas hasta consolidarse en el primer equipo. Su progresión le permitió disputar cuatro campañas con el conjunto insular antes de dar el salto a un club de mayor dimensión.

En 2019 fue fichado por el Valencia de Marcelino y Mateu Alemany, aunque nunca llegó a disputar un solo partido oficial con la camiseta blanquinegra. Su 'paso fantasma' por el club de Mestalla estuvo marcado por varias cesiones. Durante ese periodo defendió las camisetas del Real Club Celta de Vigo, equipo con el que debutó en LaLiga, además de militar en el CS Marítimo portugués, el CD Mirandés y el CD Leganés, equipo en el que llegó a ser capitán.

Ascenso y consolidación en Leganés

La temporada 2023/24 supuso su regreso al Leganés como futbolista en propiedad. Allí fue una pieza importante en el ascenso a Primera del conjunto madrileño. Durante su etapa en Butarque superó la barrera de los 100 partidos oficiales, de los cuales 23 correspondieron a la máxima categoría del fútbol español.

En sus primeras declaraciones como jugador del Sporting de Gijón, difundidas por el propio club, Sáenz mostró su satisfacción por esta nueva etapa profesional. "Ha sido todo muy positivo", aseguró el central, que también destacó su ilusión por jugar en El Molinón.

"Es un estadio al que siempre me ha gustado venir. Tiene que ser maravilloso. Tengo ganas de poder vivirlo", afirmó. Además, se refirió a la afición rojiblanca, conocida como la Mareona: "La famosa Mareona la he conocido por redes sociales. Tengo ganas de conocerlos y de que me conozcan para poder disfrutar mucho juntos este año".

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El defensa también explicó que ya ha tenido la oportunidad de visitar tanto El Molinón como las instalaciones de Mareo. "Estoy muy contento; he podido conocer ya las instalaciones y a los integrantes del club. Estoy con ganas de que llegue la pretemporada", concluyó.