¿Quién es Hamza Abdelkarim? El delantero del Barcelona ha debutado en el Mundial sin pisar todavía el primer equipo culé

Apenas tiene 18 años, todavía no ha disputado un partido oficial con el primer equipo del FC Barcelona y, sin embargo, ya puede decir que ha debutado en una Copa del Mundo. El nombre de Hamza Abdelkarim comienza a abrirse paso entre las grandes promesas del fútbol internacional tras convertirse en una de las apuestas más llamativas de la selección de Egipto para el Mundial 2026.

Nacido en El Cairo el 1 de enero de 2008, el delantero llegó al Barça el pasado invierno procedente del Al Ahly. Su rendimiento en las categorías inferiores azulgranas convenció rápidamente a la dirección deportiva, que hace apenas unos días ejecutó la opción de compra para asegurarse su continuidad. El club catalán desembolsó 1,5 millones de euros por un futbolista que consideran una inversión de futuro.

Abdelkarim es un delantero centro de 1,85 metros que destaca por su potencia física, su movilidad dentro del área y su capacidad para asociarse con los compañeros. En el Barcelona le definen como un atacante con buen olfato goleador, capaz de fijar centrales y generar espacios, pero también de participar en la elaboración ofensiva. Su juego aéreo y su capacidad para atacar el área son dos de sus principales virtudes.

Salah y Hamza Abdelkarim en un entranamiento con Egipto / EFA

Su explosión comenzó en las categorías inferiores de Egipto. Fue una de las figuras de la selección sub-17 y dejó una gran impresión tanto en la Copa de África de la categoría como en el Mundial juvenil. Aquellas actuaciones llamaron la atención de los ojeadores azulgranas, que aceleraron su incorporación a la cantera culé.

En sus primeros meses en Barcelona respondió con goles. Entre el Juvenil A y los equipos de formación firmó cifras que convencieron a los técnicos de que se trata de un delantero con margen de crecimiento. Su progresión fue tan rápida que el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, decidió incluirlo en la lista definitiva para el Mundial pese a su escasa experiencia profesional.

Las expectativas en torno a él son elevadas. En Egipto lo consideran uno de los herederos generacionales de futbolistas como Mohamed Salah y Omar Marmoush. El propio Hossam Hassan ha destacado públicamente su madurez, personalidad y capacidad competitiva, asegurando que puede convertirse en una pieza importante para el futuro de la selección nacional.

En el Barça, mientras tanto, la hoja de ruta pasa por consolidarse primero en el filial y realizar la pretemporada bajo las órdenes de Hansi Flick. Su presencia en el Mundial supone una oportunidad excepcional para acelerar su crecimiento y comprobar si está preparado para dar el salto definitivo al fútbol profesional.

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Por ahora, Abdelkarim sigue siendo un proyecto. Pero pocos proyectos pueden presumir de haber llegado a una Copa del Mundo antes incluso de estrenarse en la élite europea.