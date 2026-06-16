Insólito: Batalla campal entre aficionados de Argelia y Argentina en el centro de Times Square

La previa del estreno de la selección argentina en el Mundial 2026 quedó empañada por los graves incidentes protagonizados por aficionados argentinos y argelinos en pleno Times Square, uno de los lugares más emblemáticos y transitados de Nueva York. A pocas horas del encuentro que enfrentará a ambas selecciones en el Arrowhead Stadium de Kansas City, varios grupos de seguidores se enfrentaron violentamente en una zona repleta de turistas y familias, generando momentos de tensión que rápidamente se difundieron a través de las redes sociales.

Peleas en pleno corazón de Manhattan

Los vídeos compartidos en plataformas como X, Instagram y TikTok muestran cómo varios aficionados de Argentina y Argelia intercambiaron puñetazos, patadas y empujones en medio de una multitud que observaba con sorpresa lo sucedido. En las imágenes también se aprecia la presencia de numerosos menores de edad y familias que tuvieron que alejarse del lugar mientras se desarrollaban los altercados.

Horas antes de la pelea, aficionados de distintas selecciones se habían concentrado en Times Square para animar a sus respectivos equipos en un ambiente festivo. Sin embargo, la situación cambió de forma repentina cuando comenzaron los enfrentamientos entre seguidores argentinos y argelinos, por causas que hasta el momento no han sido aclaradas por las autoridades estadounidenses.

Sin información oficial sobre heridos o detenidos

Por el momento, la Policía de Nueva York no ha confirmado si los incidentes dejaron personas heridas o detenidas. Tampoco se ha informado oficialmente sobre el origen del enfrentamiento, aunque las imágenes continúan acumulando miles de visualizaciones y comentarios en las redes sociales, donde numerosos usuarios han condenado los actos de violencia ocurridos en una de las zonas más visitadas de la ciudad.

La pelea ha generado preocupación entre los aficionados desplazados al Mundial 2026, ya que Nueva York se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para seguidores de diferentes países durante la celebración del torneo, especialmente en los días previos a los partidos.

Kansas City vivió una celebración muy diferente

Mientras los incidentes acaparaban la atención en Nueva York, el ambiente en Kansas City fue completamente distinto. Alrededor de 3.000 aficionados argentinos participaron en una multitudinaria concentración celebrada en Mill Creek Park, donde los colores de la selección argentina inundaron el recinto en una jornada marcada por el ambiente festivo, los cánticos y el optimismo de cara al debut mundialista.

El comportamiento de los asistentes fue ejemplar y apenas fue necesaria la presencia de personal de seguridad. Únicamente se observó a varios voluntarios de la FIFA supervisando el desarrollo de la concentración, que transcurrió con absoluta normalidad y sin que se registraran incidentes.

La selección argentina completó su preparación para el debut

Paralelamente, la selección dirigida por Lionel Scaloni realizó su último entrenamiento en el Compass Minerals National Performance Center antes de afrontar su estreno en el Mundial 2026. Tras la sesión, toda la expedición posó para la tradicional fotografía oficial que marca el comienzo de cada participación en una Copa del Mundo.

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Entrenamiento de la selección argentina y mensaje de recuperación para Balerdi / X

La imagen también dejó un emotivo mensaje de apoyo para Leo Balerdi, quien quedó fuera de la convocatoria después de sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna derecha durante uno de los entrenamientos de la preparación previa al torneo. Detrás del grupo podía leerse una pancarta con el mensaje: "Leo, estamos todos contigo", un gesto que refleja el respaldo del vestuario hacia el defensa argentino.