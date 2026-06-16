Julio Alberto, exjugador del Barcelona e internacional: "En el Mundial de 1986 Argentina nos tenía pánico, no nos quería ver delante"

Julio Alberto (Candás, 1958) es historia del fútbol español, un defensa que marcó una época y que formó parte de la selección española que llegó a la final de la Eurocopa de 1984, que perdió ante la Francia de Platini, y que alcanzó los cuartos de final del Mundial de 1986, donde cayó en la tanda de penaltis ante Bélgica. Una selección que el exfutbolista de Atlético de Madrid, Recreativo de Huelva y, sobre todo, FC Barcelona defiende con entusiasmo: "La selección de ahora no nos gana ni de coña".

¿Qué le viene a la memoria de su etapa en la selección española?

Mi recuerdo es buenísimo, la Eurocopa y el Mundial fueron experiencias maravillosas y tuve a compañeros extraordinarios, los que tenía del Barcelona, gente como Camacho, los de los equipos vascos… Disfrutamos mucho.

Fue también una gran generación de futbolistas españoles.

Extraordinaria, difícil de batir, en defensa estaba Gordillo, Maceda… Éramos muy difíciles de ganar y teníamos calidad. Una defensa tremendamente fuerte y sólida. Nos pasó lo de Bélgica en el Mundial, pero Argentina (selección que acabó ganando) nos tenía pánico. Antes de ese partido hablé con Diego (Maradona) y me dijo: "Tenéis que perder hoy, no os quiero ni ver (el ganador del partido de cuartos entre Bélgica y España se enfrentaba a Argentina)". Diego y yo éramos amigos y es verdad que Argentina no nos quería ni ver delante.

¿Se acuerda de la primera vez que le llamaron con la selección?

Me acuerdo de que me llamaron para ir a Luxemburgo, había diez centímetros de nieve, teníamos que jugar con un balón rojo, era todo muy difícil, recuerdo resbalarme mucho. Enterarme me enteré por la televisión, comiendo, viendo las noticias.

Fue una gran época para el fútbol mundial, con jugadores que han pasado a la historia.

Jugamos un amistoso contra la Holanda de Gullit, jugar contra Alemania y marcar a Lothar Matthäus, a Rummenigge… Si hacemos memoria, en el Mundial en el que perdimos con Bélgica nos enfrentamos a la Brasil de Zico, Sócrates, Junior… En 1984 jugamos contra la Francia de Platini y después hicimos amistad, fuimos de vacaciones juntos. Son la historia del fútbol, esta gente era la leche.

Julio Alberto, con el balón, en la final de la Eurocopa de 1984.

¿Es especial un Mundial?

Hay nervios y un estado emocional diferente, tienes a gente de todos los sitios. Es emocionante el ambiente que se crea. Nosotros estuvimos en Puebla (México, donde se celebró el Mundial de 1986), en un monasterio muy bonito, el ambiente era impresionante.

¿Cómo eran las concentraciones con la selección?

En las concentraciones largas se hace compañerismo, complicidad, nosotros teníamos un ambiente maravilloso. Toda la rivalidad quedaba fuera y parecía que lleváramos toda la vida jugando juntos. Queda atrás todo lo que ha pasado antes. Sin ese ambiente, sin ese grupo, no ganas.

¿Cómo ve a la selección actual?

Joven, con ganas, con futuro y con mucha calidad. Está entre las tres o cuatro mejores del Mundial y una de las candidatas al título.

¿Les recomienda algo?

Nos puede pesar el exceso de euforia. Hay que ir con humildad, respeto y sabiendo que a un Mundial van los mejores del mundo. El camino es el trabajo, el sacrificio y la humildad. La euforia a veces se contagia. El día que jugamos contra Bélgica dimos por ganado el partido. Nos pasó también con el Barcelona en la final de la Copa de Europa contra el Steaua de Bucarest. Siempre hay que ir con respeto y con todas las ganas del mundo.

¿Qué otras selecciones ve como candidatas?

Las de siempre, Brasil, Alemania, Inglaterra… Menos Italia. Es increíble que Italia no esté. Técnicamente son un desastre, pero tienen oficio, como Argentina, saben parar los partidos, molestar. Italia tiene varios mundiales en los que han jugado bien un partido.

¿Ve a Lamine como el líder de esta selección?

No tiene que liderar, tiene que ser él. Es un niño pequeñito. Además, los 18 años de ahora no son los de mi época, que parecían ya gente de 35 años. A Lamine hay que dejarlo ser él. El liderazgo lo dan los logros y tomar las decisiones adecuadas.

¿Con qué selección se queda, con la de ahora o con la suya de 1986?

Con la de 1986, la selección de ahora no nos gana ni de coña (ríe). Con Camacho y todos los demás ahí atrás contra estos niños...

Ustedes tenían también mucho talento, con jugadores como Butragueño.

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Emilio. Lo quiero muchísimo, sigo teniendo muy buena relación con él, era un excelente jugador.

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