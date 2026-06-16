De LinkedIn al Mundial 2026: La curiosa oferta de Cabo Verde para completar su equipo

“Nos ha interesado tu perfil y queremos ofrecerte un puesto de trabajo. El objetivo es que nos ayudes a clasificarnos para el Mundial de fútbol de 2026 y lo juegues con nosotros. Atentamente, la selección de fútbol de Cabo Verde”. Aunque este mensaje es una recreación ficticia, algo parecido debió leer en su teléfono el defensa Roberto Lopes en 2018. “No hablaba portugués y usaba LinkedIn solo para temas de la universidad. Cuando vi el mensaje pensé que era falso”, explica Lopes que añade “días después me volvieron a contactar y me di cuenta que era algo serio. A partir de ahí comenzó todo”.

La historia de Roberto Lopes

Desde entonces, Roberto Lopes ha jugado 46 partidos con la selección de Cabo Verde y algunos de ellos como capitán. A los 33 años, el 15 de junio debutó en un Mundial ante España y fue una pieza fundamental para que Cabo Verde consiguiera sumar su primer punto en la historia de los mundiales.

Roberto Lopes es de origen Irlandés, de hecho en 2011 debutó con la selección irlandesa sub 19 en un partido de clasificación para la Eurocopa. Jugó 1 minuto y nunca más le volvieron a llamar, ni con las categorías inferiores, ni con la absoluta. Lopes tiene ascendencia caboverdiana por parte de padre, por tanto, puede jugar sin problema con la selección africana.

Su primer partido con Cabo Verde fue un amistoso contra Togo en octubre de 2019. Aquel día jugó los 90 minutos y su equipo ganó 1-2. Lopes tuvo que esperar hasta noviembre de 2021 para debutar en un partido oficial. El estreno llegó contra Camerún, en un encuentro de clasificación para la Copa África que Cabo Verde ganó 3-1.

De cara a los encuentros de clasificación para el Mundial, Roberto Lopes se convirtió en titular indiscutible. Por el momento ha conseguido dar 1 asistencia y ya ha portado el brazalete de capitán en 2 ocasiones.

Lopes juega en el Shamrock Rovers de la primera división irlandesa desde 2017, equipo en el que también es capitán. Allí ha jugado 355 partidos y lleva 2 temporadas consecutivas disputando la Conference League.

Un país diferente

Pese a que contactar con jugadores por LinkedIn sea un método muy poco común, a Cabo Verde le ha salido muy bien. Ha encontrado un central de garantías que lleva más de 5 años formando parte de su once titular. Además, hay que tener en cuenta que Cabo Verde es un país muy diferente de cualquier otro que se haya clasificado para el Mundial.

Con 484.000 habitantes, el archipiélago africano que se ubica al Oeste de África se ha convertido en el país más pequeño en clasificarse para una Copa del Mundo. Pese a que no es el que menos habitantes tiene, si lo es en extensión, con solo unos 4033 kilómetros cuadrados de superficie.

Por tanto, tanto sus posibilidades como sus medios para reclutar jugadores son infinitamente inferiores a los de cualquier otra selección. “Cabo Verde lo tiene más difícil que otras selecciones. No es complicado encontrar jugadores caboverdianos, pero sí es difícil convencerles para que jueguen con Cabo Verde. Hay una gran colonia en Portugal, también en Holanda, Inglaterra y Luxemburgo, pero suelen jugar con esas selecciones. La clasificación de Cabo Verde al Mundial puede cambiar eso”, explicó Valdo, exfutbolista de la selección de Cabo Verde, en una entrevista para okdiario.

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes. / Lavandeira jr / EFE

Cabo Verde está de moda

Tras su empate contra España en la jornada 1 del Mundial, Cabo Verde se ha convertido en una de las selecciones más virales del momento. Un claro ejemplo es el caso de Vozinha, el portero, que fue elegido como el hombre del partido y en menos de 24 horas ha subido de los 500 mil a los 6.5 millones de seguidores en Instagram.

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El próximo 22 de junio, Cabo Verde se enfrenta a Uruguay y será su momento para demostrar que pueden ser la sorpresa del torneo y han llegado al Mundial 2026 para quedarse. El partido se disputará a las 00:00h hora española en el Hard Rock Stadium de Miami.