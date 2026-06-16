¡Otra polémica en el Mundial! Mohammad Mohebi 'dispara' a los aficionados tras marcar con con Irán

Hay celebraciones y 'celebraciones' en todo Mundial. En un momento de efusividad puede pasar casi de todo y es que no es raro perder el control y hacer cosas impensables. Volteretas, bailes extraños, imitaciones de animales, todo vale para salir en la foto. ¿O no?

Esto es lo que le pudo pasar al iraní Mohammad Mohebi cuando anotó el 2-2 contra Nueva Zelanda en el estadio de Los Ángeles, emulando a un pistolero que llena de balazos a los aficionados de las gradas. Se mire como se mire, la polémica está servida. Su gran cabezazo dejó un punto para los suyos en la primera jornada, pero también un importante riesgo por lo que ocurrió después.

Mohammad Mohebi 'dispara' a los aficionados tras marcar con con Irán / CHRIS TORRES

Partido histórico

Irán empató este lunes 2-2 ante Nueva Zelanda en un ajustado duelo marcado por el doblete de Elijah Just, con una auténtica demostración de fuerza sobre el césped a pesar de las severas restricciones impuestas por Washington.

Just adelantó a Nueva Zelanda en el minuto 7 tras asistencia de Chris Wood, marcando un hito histórico para su país, que solo hasta entonces había marcado 4 goles en su historia en un Mundial. Ramin Rezaeian igualó en el 32 y logró el empate parcial antes del descanso, pero Irán avisaba de su ímpetu ya que le anularon un gol en los últimos compases del primer periodo.

Tim Payne, con la selección de Nueva Zelanda / @timpayne__

Tras el regreso de vestuarios, se repitió la misma fórmula: Just anotó su doblete en el 55 pero Mohammad Mohebi volvió a sellar el empate entre ambos en el minuto 64. El choque se prestó muy parejo en posesión y llegadas, con un arranque fuerte de Irán que Nueva Zelanda frenó ante una grada llena de aficionados en el Estadio de Los Ángeles.

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