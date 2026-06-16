La nueva cláusula de Ante Budimir con Osasuna pone su futuro en el aire
El club navarro confía en retener a su goleador, cuyo contrato expira pronto y tiene una cláusula de salida reducida hasta agosto
Ante Budimir vuelve a situarse en el centro del mercado de fichajes. El delantero croata cuenta con una cláusula de rescisión que se reduce a ocho millones de euros para los clubes europeos y a diez millones para los equipos del resto del mundo hasta el próximo 1 de agosto. A partir de esa fecha, la cantidad ascenderá hasta los 20 millones de euros, una circunstancia que podría acelerar los movimientos de los clubes interesados en hacerse con sus servicios.
Según informa Marca, varios equipos importantes de las principales ligas europeas, incluida la española, consideran a Budimir una auténtica oportunidad de mercado. A sus 34 años, el atacante continúa ofreciendo un rendimiento sobresaliente y mantiene su capacidad goleadora al máximo nivel, un factor que ha despertado también el interés de entidades de Arabia Saudí.
Mientras tanto, Osasuna trabaja para asegurar la continuidad de una de sus grandes referencias ofensivas. El club navarro trasladó hace unos meses una propuesta de renovación hasta 2028 que incluye una mejora salarial. Sin embargo, el futbolista todavía no ha dado una respuesta definitiva.
¿Último gran contrato?
Aunque Budimir se siente plenamente integrado y satisfecho en Pamplona, el delantero estaría valorando detenidamente su futuro. La posibilidad de firmar el último gran contrato de su carrera aparece como un factor clave en una decisión que podría marcar el desenlace de uno de los culebrones del verano para Osasuna.
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