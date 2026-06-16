Ounahi suma un nuevo pretendiente en LaLiga: su cláusula lo convierte en una auténtica ganga

El Celta de Vigo ha puesto sus ojos en Azzedine Ounahi y ya ha iniciado los primeros contactos para estudiar la incorporación del centrocampista marroquí de cara a la próxima temporada. Según informa Matteo Moretto, el futbolista del Girona se ha convertido en uno de los objetivos que maneja la dirección deportiva celeste para reforzar una medular que afrontará importantes exigencias en el nuevo curso.

Ounahi, que actualmente se encuentra concentrado con Marruecos disputando el Mundial, es uno de los jugadores con más cartel del Girona tras su destacada temporada. Su calidad técnica, capacidad para romper líneas y experiencia internacional le convierten en un perfil muy atractivo para el conjunto vigués.

Ounahi volvió a ser importante para Marruecos. / EFE

El descenso del Girona ha abierto la puerta a la salida de varios de sus futbolistas más cotizados y el nombre del internacional marroquí aparece entre los que cuentan con más pretendientes. El Celta sigue atento a su situación y estudia las fórmulas que podrían hacer viable una operación que no se presenta sencilla debido al interés de otros clubes.

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Ideal para Giráldez

En Balaídos consideran que Ounahi encajaría perfectamente en la idea de juego del equipo y supondría un salto de calidad para la plantilla. Por el momento no existe una negociación avanzada, pero los contactos ya han comenzado y el centrocampista marroquí se perfila como uno de los nombres propios del mercado celeste.