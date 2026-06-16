Las palabras de Marc Cucurella en 2022 que enfadarán al Real Madrid y al madridismo

Marc Cucurella ha cerrado uno de los capítulos más llamativos de su carrera con su fichaje por el Real Madrid, un movimiento que contrasta con sus declaraciones de años atrás, cuando todavía expresaba su deseo de volver al FC Barcelona. En una entrevista concedida a TV3 en 2022, el lateral catalán reconocía que tenía “la espinita de no haber jugado en el Camp Nou”, dejando clara su vinculación emocional con el club azulgrana. "Tengo la espinita de no haber jugado en el Camp Nou, de no haber disfrutado de la afición. Ojalá algún día pueda volver", dijo.

Formado en La Masia, Cucurella pasó dos temporadas en el Barça B y llegó a debutar con el primer equipo en un partido de Copa del Rey. Sin embargo, su etapa en el club catalán fue breve y su salida hacia el Eibar marcó el inicio de un recorrido profesional lejos del Camp Nou, en el que ha ido consolidándose como uno de los laterales izquierdos más fiables del panorama europeo.

Noticias relacionadas

Marc Cucurella, ante Cabo Verde / RONALD WITTEK / EFE

Traspaso cerrado al Real Madrid

Este lunes, el Real Madrid ha hecho oficial su incorporación, culminando un giro inesperado en su trayectoria. El fichaje del futbolista catalán por el eterno rival del Barça supone un cambio radical respecto a sus antiguos deseos, situándolo ahora en el centro de la actualidad por vestir la camiseta del conjunto blanco. El movimiento añade un nuevo capítulo a la rivalidad entre los grandes clubes del fútbol español y coloca a Cucurella bajo el foco mediático, tanto por su pasado en la cantera azulgrana como por el destino final de su carrera, ahora ligado al Santiago Bernabéu.