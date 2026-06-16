Portazo de Nico Paz al Real Madrid y a Florentino Pérez

Nico Paz ha comunicado al Real Madrid su decisión de continuar su progresión lejos del Santiago Bernabéu, manteniendo su etapa en el Como una temporada más. Según diferentes medios, el joven centrocampista argentino no contempla, por el momento, su regreso inmediato al conjunto blanco, pese a que el club sigue teniendo control sobre su futuro mediante una opción de recompra.

Nico Paz disputa el baón en un encuentro de Serie A / EFE

El jugador considera que en el equipo italiano tendrá más continuidad y protagonismo, algo clave en su desarrollo en esta fase de su carrera. En el Real Madrid, la fuerte competencia en la medular y la acumulación de talento en su posición habrían influido también en esta decisión, priorizando minutos y crecimiento antes que un regreso precipitado.

Compás de espera por Nico Paz

El club blanco mantiene, no obstante, una postura estratégica sobre el futbolista. Su opción de recompra sigue vigente y su evolución en Italia es seguida de cerca en Valdebebas, donde no descartan retomar su incorporación en el futuro si su rendimiento continúa al alza.

Noticias relacionadas

De este modo, el futuro de Nico Paz sigue ligado al Real Madrid a medio plazo, aunque su continuidad en el Como aplaza su regreso a la élite del conjunto blanco, en una decisión que busca equilibrar desarrollo deportivo y oportunidades reales de juego.