Portazo de Nico Paz al Real Madrid y a Florentino Pérez
El centrocampista argentino prioriza la continuidad y los minutos en Italia para su desarrollo profesional antes que un regreso al club blanco
Nico Paz ha comunicado al Real Madrid su decisión de continuar su progresión lejos del Santiago Bernabéu, manteniendo su etapa en el Como una temporada más. Según diferentes medios, el joven centrocampista argentino no contempla, por el momento, su regreso inmediato al conjunto blanco, pese a que el club sigue teniendo control sobre su futuro mediante una opción de recompra.
El jugador considera que en el equipo italiano tendrá más continuidad y protagonismo, algo clave en su desarrollo en esta fase de su carrera. En el Real Madrid, la fuerte competencia en la medular y la acumulación de talento en su posición habrían influido también en esta decisión, priorizando minutos y crecimiento antes que un regreso precipitado.
Compás de espera por Nico Paz
El club blanco mantiene, no obstante, una postura estratégica sobre el futbolista. Su opción de recompra sigue vigente y su evolución en Italia es seguida de cerca en Valdebebas, donde no descartan retomar su incorporación en el futuro si su rendimiento continúa al alza.
De este modo, el futuro de Nico Paz sigue ligado al Real Madrid a medio plazo, aunque su continuidad en el Como aplaza su regreso a la élite del conjunto blanco, en una decisión que busca equilibrar desarrollo deportivo y oportunidades reales de juego.
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