El Real Madrid tendrá que pagar al FC Barcelona por el fichaje de Marc Cucurella
El club azulgrana se beneficiará indirectamente con cerca de un millón de euros gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA por el traspaso
El Real Madrid ha vuelto a protagonizar uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes con la incorporación de Marc Cucurella, en una operación que también ha tenido impacto en el FC Barcelona. El conjunto blanco ha cerrado el fichaje del lateral izquierdo por una cifra cercana a los 55 millones de euros, en una operación que refuerza de forma importante la banda izquierda del equipo.
El movimiento ha generado además un beneficio económico indirecto para el FC Barcelona, que ingresará una cantidad en torno al millón de euros gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA, al tratarse de un jugador formado en la cantera azulgrana. A pesar de haber tenido una participación muy breve con el primer equipo, su formación en La Masia permite al club catalán recibir parte de los derechos de formación.
Fichaje de nivel
Cucurella, que ha pasado por equipos como el Eibar, Getafe, Brighton y Chelsea antes de regresar a LaLiga, se convierte en una pieza más del nuevo proyecto deportivo del Real Madrid. Su llegada responde a la necesidad de reforzar el lateral izquierdo con un perfil competitivo y de rendimiento inmediato, en una plantilla que sigue evolucionando tras una temporada de cambios importantes.
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