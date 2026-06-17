Acuerdo inminente para activar la 'operación salida' en el Real Madrid
El club blanco y Dani Ceballos alcanzan el visto bueno para la desvinculación del jugador, que se acerca al Betis
Dani Ceballos está a un paso de cerrar definitivamente una de las etapas más importantes de su carrera deportiva. El centrocampista de Utrera habría alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para poner fin a su vinculación con la entidad blanca y emprender un nuevo rumbo profesional, una decisión que acerca considerablemente su esperado regreso al Real Betis. El futbolista andaluz renunciaría incluso al último año de contrato que le restaba para facilitar una salida que llevaba tiempo madurándose entre ambas partes.
Su trayectoria en el Santiago Bernabéu ha estado marcada por los éxitos colectivos, pero también por la dificultad para consolidarse como una pieza indiscutible en el centro del campo madridista. Desde su llegada en el verano de 2017, tras despuntar en Heliópolis y convertirse en una de las grandes promesas del fútbol español, Ceballos ha conquistado numerosos títulos y ha participado en más de dos centenares de encuentros oficiales, aunque sin llegar a disfrutar de la continuidad que siempre buscó.
Precisamente esa falta de protagonismo ha alimentado durante años los rumores sobre un posible retorno al Benito Villamarín. El deseo de volver a vestir la camiseta verdiblanca nunca ha desaparecido del todo y, ahora, nueve años después de su marcha al Real Madrid, el escenario parece más favorable que nunca para que ambas partes vuelvan a encontrarse.
Bético desde la cuna
Formado en la cantera bética, Ceballos dio sus primeros pasos como profesional en el conjunto sevillano antes de convertirse en uno de los jugadores más cotizados del mercado nacional. Su talento, personalidad y capacidad para dirigir el juego le abrieron las puertas del Real Madrid, donde acumuló experiencia al máximo nivel y amplió un palmarés al alcance de muy pocos futbolistas españoles.
Ahora, con 29 años y en plena madurez futbolística, el mediocentro afronta la posibilidad de regresar a casa para asumir un papel protagonista en un proyecto ambicioso. El Betis, que busca seguir creciendo en la élite del fútbol español y europeo, podría encontrar en Ceballos un refuerzo de primer nivel para liderar su centro del campo durante las próximas temporadas.
- Nuevo equipo para Iker Muniain
- El mercado del Valencia CF vuelve a mirar a la portería
- Palo de Cañizares de De la Fuente: 'España necesita un entrenador intervencionista que tome decisiones alineando a los que mejor están
- Largie Ramazani aterriza en el país de sus padres, Burundi, que pretende ficharlo para la selección nacional
- Corbalán y Shorts, ¿fichajes para renovar el juego exterior del Valencia Basket?
- Lubo Penev vuelve a la vida y a los banquillos: 'Es un ejemplo, deseémosle salud y éxitos
- El capricho de Florentino Pérez con Bernardo Silva le sale muy caro al Real Madrid
- Shinji Kagawa, Kang In Lee y Ryunosuke Sato: la historia de una promesa asiática incumplida por Peter Lim