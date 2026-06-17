Acuerdo inminente para activar la 'operación salida' en el Real Madrid

Dani Ceballos está a un paso de cerrar definitivamente una de las etapas más importantes de su carrera deportiva. El centrocampista de Utrera habría alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para poner fin a su vinculación con la entidad blanca y emprender un nuevo rumbo profesional, una decisión que acerca considerablemente su esperado regreso al Real Betis. El futbolista andaluz renunciaría incluso al último año de contrato que le restaba para facilitar una salida que llevaba tiempo madurándose entre ambas partes.

MADRID, 01/02/2026.- El centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos (d) disputa un balón con el delantero del Rayo Vallecano Isi Palazón (i) durante el partido de LaLiga que enfrenta al Real Madrid y al Rayo Vallecano, este domingo, en el Santiago Bernabéu. EFE/ J.J.Guillén / J. J. Guillén / EFE

Su trayectoria en el Santiago Bernabéu ha estado marcada por los éxitos colectivos, pero también por la dificultad para consolidarse como una pieza indiscutible en el centro del campo madridista. Desde su llegada en el verano de 2017, tras despuntar en Heliópolis y convertirse en una de las grandes promesas del fútbol español, Ceballos ha conquistado numerosos títulos y ha participado en más de dos centenares de encuentros oficiales, aunque sin llegar a disfrutar de la continuidad que siempre buscó.

Precisamente esa falta de protagonismo ha alimentado durante años los rumores sobre un posible retorno al Benito Villamarín. El deseo de volver a vestir la camiseta verdiblanca nunca ha desaparecido del todo y, ahora, nueve años después de su marcha al Real Madrid, el escenario parece más favorable que nunca para que ambas partes vuelvan a encontrarse.

Bético desde la cuna

Formado en la cantera bética, Ceballos dio sus primeros pasos como profesional en el conjunto sevillano antes de convertirse en uno de los jugadores más cotizados del mercado nacional. Su talento, personalidad y capacidad para dirigir el juego le abrieron las puertas del Real Madrid, donde acumuló experiencia al máximo nivel y amplió un palmarés al alcance de muy pocos futbolistas españoles.

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Ahora, con 29 años y en plena madurez futbolística, el mediocentro afronta la posibilidad de regresar a casa para asumir un papel protagonista en un proyecto ambicioso. El Betis, que busca seguir creciendo en la élite del fútbol español y europeo, podría encontrar en Ceballos un refuerzo de primer nivel para liderar su centro del campo durante las próximas temporadas.