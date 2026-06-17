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Agentes de la Policía Nacional han intervenido más de 66.000 camisetas y conjuntos de selecciones nacionales de fútbol falsas

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con INTERPOL, EUROPOL, EUIPO y OLAF, han intervenido más de 66.000 camisetas y conjuntos de selecciones nacionales de fútbol, en cuyo operativo se detuvo a 95 personas en diferentes puntos de Madrid, Barcelona, Málaga, Elche y Denia, cuyo objetivo era vender dichas prendas falsas en Estados Unidos, México y Canadá por el Mundial 2026. La investigación comenzó el pasado abril ante la inminente celebración del Mundial de Fútbol 2026, permitiendo detectar un importante flujo de camisetas de fútbol falsificadas con destino final a España, cuya actividad ilegal se concentraba en equipaciones vinculadas tanto a selecciones nacionales como a clubes donde participan jugadores internacionales que juegan en el Mundial 2026, informó la Policía Nacional este miércoles.