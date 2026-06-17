Un amigo de Martín Demichelis agrede al periodista Paco Muñoz con el todavía técnico del Mallorca de testigo

Martín Demichelis, técnico del Mallorca, ha sido protagonista de una nueva polémica. En esta ocasión, por la agresión al periodista Paco Muñoz, de Onda Cero, por parte de un amigo del entrenador argentino.

El propio Paco Muñoz ha desvelado este mediodía los hechos. “Ayer —por este martes— se dio la circunstancia de que por casualidad quedé con un amigo para tomar algo y vernos”, ha explicado, indicando que fueron a “un lugar donde se practica el pádel”.

“La sorpresa fue que alrededor de las 7 y media, 8 menos cuarto, estaba jugando a pádel Martín Demichelis”, relata, y tras recordar la situación del técnico, que ha llegado a un acuerdo para firmar con el Leipzig, añade: “Entonces, cuando yo veo a Demichelis (…) dije a mi amigo: ‘Vamos a quedarnos hasta que termine, porque lo que no quiero hacer es interrumpir la partida’. Entonces, esperamos a que finalizase, alrededor de las nueve más o menos”.

“Cuando él ya ha terminado y está sentado, yo me acerco: le doy la mano, me presento y le digo que, bueno, que entienda mi profesión y que entienda la situación... que tengo que hacer dos preguntas”, continúa Muñoz, que añade: “Entonces le formulo la pregunta”.

Los hechos

Muñoz pregunta a Demichelis si se va a marchar al Leipzig, pero no responde. “Se la vuelvo a repetir y es ahí cuando sucede (…)”, añade, y explica: “Se acerca el campañante, la pareja de pádel de Martín Demichelis, una persona que tengo identificada, no voy a dar de momento el nombre; la tengo identificada, estará alrededor de los dos metros de altura, a mí me sacaba toda una cabeza (…). Me dice, zarandeándome, empujando, me dice que me marche; yo le digo que disculpe, que estoy haciendo mi trabajo”.

“Entonces, ahí me rompe el polo y me provoca unos arañazos en el cuello”, relata. “Me coge el móvil, me quita el móvil y yo ahí no sé cómo lo hice, pero pude recuperarlo y, a partir de ahí, abandoné las instalaciones”, agrega Muñoz, que tiene parte médico de las lesiones sufridas.

“Hay audio grabado y todo tipo de detalles que los tiene mi amigo, que sigue alucinado, porque claro, quedas con un amigo para tomar algo y... y te encuentras con esa situación. Mi amigo sigue alucinado, tiene todos los detalles y yo creo que cuando él ve que mi amigo tiene el teléfono grabando…”, señala Muñoz. “Entonces ahí para, ahí para y yo me marcho”, afirma.

“¿Cuál es el tema? Me parece lamentable que Martín Demichelis, testigo personal de todo lo que estaba sucediendo, no le dijese: Oye, déjalo, no voy a hablar, pero déjalo", asevera Muñoz.

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“Ningún tipo de disculpas ni de Demichelis, ni de su amigo, ni del Real Mallorca, porque creo que a día de hoy tiene contrato y es trabajador del Real Mallorca”, concluye Paco Muñoz, que recuerda que “hay testigos, y además esto se produce en una zona de restauración fuera de las pistas del pádel; es verdad que es en un club privado de pádel, pero no era su casa, así que en un espacio público donde se podía acceder”.