Argentina arranca con un estelar Leo Messi, que con un triplete iguala a Klose como máximo artillero de los Mundiales

A ocho días de cumplir 39 años, Lionel Messi ratificó su vigencia en el fútbol con un triplete que selló para Argentina un plácido debut en el Mundial, la renovación de su candidatura al título y un partido de pesadilla para Argelia y el portero Luca Zidane, que no pudieron hacer para evitar el 3-0. El hijo del mítico Zinedine Zidane erró claramente en el primero de los tres tantos del astro argentino: un fuerte disparo, pero centrado, que lo sorprendió adelantado.

Con los tres goles anotados a los 17, 60 y 75 minutos, Messi se consagra con 16 como máximo artillero de todas las copas, al igual que el alemán Miroslav Klose.

El '10' de la selección Albiceleste allanó el camino del triunfo a los 17 minutos, apenas 12 después de tener anulado uno, y en el segundo tiempo se erigió a la vez como máximo goleador en lo que va del torneo con un tanto en el 60 tras un remate de Alexis Mac Allister, y puso la guinda en el 75.

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En el primer gol, tras un pase filtrado por el ex del Valencia Rodrigo de Paul, el el hijo del exfutbolista Zinedine Zidane poca resistencia opuso para desviar el balón, y en el segundo, permitió el rebote que capturó el capitán sin oposición.

Messi: «Estoy feliz, el vestuario está unido y fuerte»

«Esto es para disfrutar con mi familia y esto es para la gente. Gracias a mis compañeros, estamos muy felices y lo disfrutaré con el vestuario, que está unido y es muy fuerte», dijo Messi en declaraciones a la televisión tras terminar el partido.

Sobre jugar su sexto mundial, el ’10’ dijo que su estado físico en este momento es bueno. «Por suerte me siento bien».

Del partido ante Argelia indicó: «Es importante ganar el primer partido y hacerlo de esta forma es mejor. El primer tiempo lo sacamos adelante y en el segundo hicimos una diferencia importante».

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A los aficionados argentinos también les dedicó un mensaje: «Sé que en Argentina es una locura. Quiero agradecerle a la gente que siempre nos sigue y hace un esfuerzo muy grande, sé el esfuerzo que hacen por siempre estar. Estuvieron en Catar y ahora en Estados Unidos, la gente hace un esfuerzo muy grande y estoy muy feliz».