El ébola obliga a la RD Congo a jugar el Mundial 2026 sin su hincha estrella

La última vez que la RD Congo jugó un Mundial, ni siquiera lo hizo bajo el nombre que recibe el país actualmente. Su única participación hasta el momento había sido en la Copa del Mundo de Alemania 1974, cuando compitieron bajo el nombre de Zaire. Por tanto, la clasificación para el Mundial de 2026 era un hito histórico y merecía una celebración a la altura, pero un contratiempo de última hora lo ha impedido.

Solamente 22 días antes del inicio del torneo se descubrió el brote de Bundibugyo, una variante del ébola, que ha afectado al territorio congoleño y a Uganda. Por el momento, ya se han contagiado más de 800 personas y han muerto 192. Esta situación hizo que la RD Congo cancelara su último amistoso en su país antes de poner rumbo al Mundial y todos los jugadores asistieran directamente a Bélgica para volar desde allí.

Pese a que la gran mayoría de jugadores congoleños juegan fuera de su país, Estados Unidos impuso un periodo de aislamiento de 21 días si querían entrar al país. Tras finalizar el periodo de cuarentena, el pasado 12 de junio la RD Congo aterrizó en Estados Unidos, pero su situación ha sido una excepción. Desde finales del mes de mayo, Washington anunció que prohibiría la entrada al país a cualquier extranjero que haya estado tres semanas antes en Congo, Uganda o Sudán del Sur, los tres países donde se han confirmado casos de ébola. Por tanto, los aficionados congoleños no han podido viajar a Estados Unidos.

La historia detrás del "hincha estatua"

Entre todos los hinchas que se han quedado sin poder ver a su equipo hay uno que se hizo muy conocido durante la última Copa África. Su nombre es Michel Kuka Emboladinga y se hizo viral por permanecer de pie e inmóvil durante los 90 minutos de todos los partidos que jugó su selección. Durante el torneo se conoció que estaba imitando a Patrice Lumbumba, un héroe de la independencia congoleña.

Patrice Lumbumba fue fundamental para la independencia de la actual RD Congo porque lideró el movimiento nacionalista que exigía el fin del dominio colonial belga. Tras la independencia del país en 1960, Lumbumba se convirtió en el primer jefe de gobierno elegido democráticamente. Sin embargo, unos meses después hubo un golpe de estado en el país y Lumbumba, aunque en un primer momento logró escapar, finalmente fue detenido y asesinado en 1961. Su muerte lo transformó en mártir para muchos africanos y en un icono anticolonial.

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Por tanto, la ausencia de Michel Kuka Emboladinga en las gradas durante el Mundial de 2026 implica que una parte de la memoria histórica de la RD Congo tampoco podrá viajará Estados Unidos.