Florentino Pérez está completamente desatado: ¡Ahora pretende robarle un fichaje al Barça!

El Real Madrid ha puesto sus ojos en Alessandro Bastoni para reforzar el eje de la defensa de cara a la próxima temporada. Según informa la prensa italiana, el central del Inter de Milán se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del club blanco, que busca apuntalar una línea defensiva castigada por las lesiones y con varios cambios previstos en la plantilla.

Lamine Yamal pugna con Bastoni y Carlos Augusto un balón. / CHAMPIONS LEAGUE

Bastoni, de 27 años, ya había sido relacionado anteriormente con el FC Barcelona, pero la elevada tasación del Inter y las prioridades económicas del conjunto azulgrana enfriaron esa opción. Ahora, el defensa italiano aparece en la agenda madridista, donde cuenta con el visto bueno de José Mourinho, uno de los grandes impulsores de la operación.

La posible llegada del internacional italiano encajaría en la remodelación defensiva que prepara el Real Madrid. Las salidas de jugadores veteranos y las dudas sobre el futuro de varios defensas obligan al club a acudir al mercado en busca de un central de garantías. En ese contexto, Bastoni destaca por su experiencia al máximo nivel, su capacidad para sacar el balón jugado y su liderazgo en una de las defensas más sólidas de la Serie A.

Tasación elevada por el central

No obstante, la operación no será sencilla. El Inter considera a Bastoni una pieza fundamental y su traspaso supondría una inversión importante para el conjunto blanco. Aun así, los primeros contactos entre las partes reflejan que el interés es real y que el Madrid está dispuesto a explorar todas las vías para incorporar al zaguero italiano.

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Con el mercado de fichajes entrando en una fase decisiva, Bastoni emerge como uno de los nombres propios del verano para un Real Madrid que busca reconstruir su defensa y volver a competir por todos los títulos.