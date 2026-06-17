Los cambios que hizo De la Fuente en la selección tras el batacazo en el debut del Europeo Sub-21... ¿Repetirá?

¿Por qué once titular apostará Luis de la Fuente para reconducir el Mundial 2026? Es la pregunta que se hacen muchos aficionados después de ver el debut fallido de la Roja en la Copa del Mundo contra Cabo Verde que obliga a ganar el domingo a Arabia Saudí. Los periodistas que manejan mejor información de la Roja apuntan a dos novedades en la alineación con la titularidad de Lamine Yamal y la más que probable entrada de Dani Olmo. Pero... ¿Tocará alguna tecla más?

El seleccionador ya sorprendió en el estreno contra Verde sin extremos natos y con la presencia inesperada de Gavi partiendo desde la banda. No funcionó. Ni la Sub-21 es la Absoluta. Ni este Luis de la Fuente es el mismo de 2019, pero el seleccionador ya afrontó un mal arranque de torneo en el Europeo Sub-21 hace siete años con esta misma generación. Entonces no le tembló el pulso y efectuó hasta cuatro cambios después del estreno con derrota contra Italia.

De la Fuente debutó en el campeonato con Unai Simón; Aaron Martín, Vallejo, Meré, Martín Agirregabiria; Zubeldia, Fabián, Ceballos; Carlos Soler, Oyarzabal y Borja Mayoral. España cayó derrotada 3-1 contra la Italia de Barella, Mancini y Dimarco con doblete de Chiesa y gol de Pellegrini. La reacción de De la Fuente fue mover el banquillo de cara a la segunda jornada contra Bélgica en busca de una reacción urgente.

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El seleccionador de España, Luis de la Fuente comenta con su ayudante Juanjo González durante el partido del grupo H del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde / Lavandeira jr / EFE

Sus cambios

El seleccionador introdujo hasta cuatro cambios con respecto al primer once. Luis dio entrada a Mikel Merino por Zubeldia, Dani Olmo por Fabián, Junior Firpo por Martín Agirregabiria... y hasta cambió de portero. De la Fuente sentó al hoy capitán de la selección española Unai Simón y apostó por el valenciano Antonio Sivera en una decisión que mantuvo hasta el final del campeonato, que España conquistó tras ganar (2-1) en la final a Alemania. Ojalá se repita la historia con uno, dos, tres o cuatro cambios. De la Fuente siempre sabe lo que se hace.