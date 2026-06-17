Una leyenda del fútbol croata apunta al regreso de Modric al Madrid

El fútbol también da muchas vueltas y con el mercado de fichajes de por medio todavía más. Al menos así debe ser para darse esta posible operación de la que ha hablado una leyenda del fútbol. En este caso ha sido Davor Suker el que ha sorprendido al hablar del futuro de la estrella de la selección de Croacia.

Suker ha pasado por los micrófonos de Radio Marca este miércoles y ha soltado una auténtica bomba: "Ahora me preguntaron dónde va a seguir, o en Milán o en Madrid... Yo creo que algo va a pasar con el Real Madrid"

El ex futbolista y también ex presidente de la federación croata se ha desmarcado con estas declaraciones demoledoras que supondrían un giro rocambolesco en la carrera de Modric. "Seguro que va a volver, pero no sé de qué manera... Vamos a esperar a que pase la Copa del Mundo y a ver qué pasa". Sin referirse a si lo haría como futbolista o en otro lugar apartado de los terrenos de juego.

Suker no se ha querido mojar más en esa entrevista y ha echado balones fuera: "No puedo hablar más, no puedo hablar más, amigo"

Luka Modric, con una máscara protectora tras una lesión en el pómulo, durante el amistoso entre Croacia y Eslovenia / SD

Modric, una temporada de '10' tras su salida del Real Madrid

La salida de Luka Modric en el Madrid era esperada, pero no por ellos sorprendente. El croata, pese a su edad, mostró su utilidad hasta el último minuto que disputó con la camiseta del Madrid.

Modric, que ahora vive una nueva experiencia mundialista, hizo las maletas, consciente de que aún tenía nivel para dar en un grande del fútbol. El '10' croata firmó con el Milan por dos temporadas. En su primera campaña en San Siro los números hablan por si mismos: 37 partidos jugados, casi 3000 minutos en el campo con 2 goles y 3 asistencias. No obstante el Milan no entró en las plazas de acceso a la próxima edición de la Champions League.

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Luka MOdric en su presentación con el AC Milan / AC Milan

Ahora está por ver si las palabras de Suker son ciertas y de qué manera, pues parece extraño que dada la revolución que están llevando acabo Mourinho y Florentino entre Modric en los planes. Todo apunta a un regreso a los despachos, pero... ¿Este mismo verano?