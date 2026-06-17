Los 'amargaos' que no disfrutan con Messi

Un texto de Sergio Vázquez Jodar (@sergiovazquez14 en Twitter) me ha hecho volver a chocharme con la realidad. Reflexionar, por enésima vez, sobre lo rápido que pasa el tiempo y la vida en general. Igual que el fútbol. Del primer gol de Messi al último te da tiempo, en algunos casos, a sacarte una carrera, una oposición o encontrar el trabajo de tus sueños. También a ilusionarte con el amor, vivir la otra cara de la moneda y de repente, cuando menos te lo esperas, encontrar el que sí es el amor de tu vida. En mi caso por ejemplo incluso me dio tiempo a ser padre y mi hija, con apenas un año, no recordará jamás el primer gol de Messi en los mundiales con ella en el mundo. Pero su padre sí que recordará el décimo sexto. También recordará todo lo que le ha llevado hasta ese décimo sexto gol del argentino. Recordará que hay que disfrutar del Mundial, de la vida y del tiempo en general. Emocionarte con los goles de un jugador que no viste la camiseta de tu equipo ni de tu selección, como es el caso de Messi, debería ser lo más habitual. Disfrutar con un texto de Sergio Jodar también. Pero lo que más he disfrutado de ese texto es que no aparece un nombre y un apellido: Cristiano Ronaldo.

Leo Messi celebra el segundo gol de Argentina durante el partido del Grupo J del Mundial 2026 ante Argelia, disputado en el Kansas City Stadium / Tom Weller/dpa

Vivimos en una época polarizada. En un 'y tú más' permanente cuando las cosas se hacen mal y en un vacile constante cuando resultas vencedor de algo. Aunque el debate sea estéril, estúpido y solo sirva para alimentar el ego. Por eso encontrar un texto de Messi sin nombrar a Cristiano se asume como la manera más pura de hablar del argentino y respetar al portugués. En la política, en el fútbol o incluso en el cine, la falta de respeto al que tienes delante se asume casi como una norma necesaria. No como un derecho, sino como una obligación. Si eres de Messi tienes que ser anti Cristiano. La estupidez elevada a la enésima potencia.

Resulta incluso hipócrita celebrar que Sergio no haya nombrado a Cristiano en su texto y hacerlo en mi caso, con esta última, hasta en cuatro ocasiones. Mi enfado viene de una mañana repleta de enfrentamientos en Twitter (me resisto a llamarle X) a cuenta del nombre de Leo. De fanáticos y de no tan fanáticos. Pero lo peor es esta bonita profesión que empecé a estudiar con la ilusión de escribir de fútbol y disfrutar de cosas tan sencillas como un Mundial y que no para de 'prostituirse' por un buen puñado de likes y retuits para ver quién la suelta más gorda. Los periodistas, aunque en algunos casos no lo son, han secuestrado el periodismo. Que se note bien en qué lado estás de la historia no vaya a ser que los forofos de un lado o del otro no te tengan bien posicionado. Una tontería tan grande que debe servir como reflexión de vida. Es mucho mejor disfrutar de los jugadores, en general, que esperar que al otro le vaya mal.

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Es importante destacar también que esperar que a Messi le vaya mal es un trabajo tan cansado que yo, en el caso de haberme visto en esas alguna vez, habría desistido hace mucho tiempo. Porque el argentino lleva 20 años regalándole al aficionado mucho más que regates o goles. Regala arte. Sin un pincel, pero con botas de tacos. Y si no sabes valorar al Messi futbolista y eres uno de esos 'amargaos' anti Messi lo mejor es que te resignes y asumas que no entendiste su arte. Es decir, el culpable no es Leo. El culpable de no disfrutar de Messi eres tú. Porque disfrutar del '10' no te impide disfrutar o haber disfrutado de otros jugadores como Cristiano, Neymar, Modric o Iniesta. De hecho te hace la vida mucho más fácil.