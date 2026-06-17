La más que posible expulsión perdonada a Leo Messi antes de su triplete para la historia

El encuentro entre Argentina y Argelia comenzó con intensidad y ocasiones para ambos equipos. Durante los primeros minutos, tanto argentinos como argelinos vieron cómo se les anulaba un gol por fuera de juego, en un arranque dinámico que anticipaba un duelo abierto. A la postre, un choque trepidante que terminó con victoria clara de los sudamericanos gracias a la exhibición Lionel Messi, autor de tres tantos, pero que pudo haber tomado otro camino si el árbitro, el polaco Szymon Marciniak, y sus asistentes hubiesen aplicado rigurosamente el reglamento.

La figura de Leo Messi apareció en el minuto 17 para desequilibrar el marcador. El astro argentino aprovechó un espacio en la frontal del área y sacó un disparo que sorprendió al guardameta Luca Zidane, cuya intervención resultó insuficiente y errática para evitar el 1-0. El error del portero facilitó que el balón terminara en la red y permitió a Argentina tomar ventaja.

La acción de la polémica

Sin embargo, más allá del gol, una acción protagonizada por Messi en el minuto 30 centró buena parte de la atención. En una presión sobre la salida de balón de Argelia, el argentino intentó anticiparse al defensor Aïssa Mandi tras una duda en la circulación del conjunto africano. En su intento por recuperar la posesión, llegó tarde a la disputa y terminó impactando con la plancha sobre la pantorrilla de su rival.

La jugada fue revisada durante unos segundos por el sistema VAR debido a la posible gravedad de la infracción. Finalmente, el colegiado decidió no mostrar la tarjeta roja y Messi permaneció sobre el terreno de juego. Ni la escueta revisión en la sala VOR motivó al colegiado a amonestar con amarilla al argentino. La decisión generó debate, ya que las imágenes mostraban un contacto imprudente que, bajo la interpretación rigurosa del reglamento, podría haberse sancionado con la expulsión, ya que clavó por un instante los tacos en el gemelo de Mandi sin el balón de por medio de forma temeraria. El defensa argelino se resistía a poner el balón en juego, protestando incrédulo por el hecho de que el colegiado no castigara con alguna cartulina a Messi.

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De este modo, la actuación de Messi deja dos lecturas. Por un lado, la actuación de una estrella estratosférica en el planeta fútbol. Por otro, una acción controvertida que pudo cambiar el desarrollo del encuentro con Messi fuera del terreno de juego.