Primeras consecuencias tras la sentencia de prisión de Rafa Mir

El campo de fútbol de Javalí Nuevo, que lleva el nombre de Rafael Mir Vicente desde el 9 de octubre de 2021, dejará de tener esa nomenclatura si la sentencia de ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones a una joven que se le impuso este lunes al futbolista nacido en Cartagena y criado en esa pedanía murciana pasa a ser definitiva. Rafa Mir, quien durante la pasada campaña perteneció a la plantilla del Elche Club de Fútbol tras haber desarrollado su carrera antes en Valencia, Las Palmas, Huesca, Sevilla y también en Inglaterra con el Wolverhampton Wanderers y el Nottingham Forest, ya dijo que interpondría tal recurso al no estar de acuerdo con la resolución acordada.

Rafa Mir (c) llega escoltado por la Guardia Civil al juzgado n. 8 de Llíria (Valencia) para pasar a disposición judicial, el 4 de septiembre de 2024, tras haber pasado dos días detenido después de haber sido denunciado por una joven por una doble agresión sexual. EFE/ Kai Försterling / Kai Försterling / EFE

"Hasta que no haya una sentencia definitiva no habrá decisión al respecto pero si resulta condenado habrá que cambiar el nombre del campo de fútbol de Javalí Nuevo", apuntó de forma tajante el edil. Cabe recordar que hace casi cinco años el futbolista, tras ser decisivo en la consecución por parte de la selección española de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos celebrados en Tokio en el verano de 2021, dio su nombre y sus apellidos al campo en el que empezó a dar sus primeras patadas al balón.

A propuesta de la junta municipal presidida por la socialista María Jesús Barqueros -sigue en el cargo- y siendo alcalde de Murcia José Antonio Serrano, también del PSOE, se decidió rendirle ese tributo al futbolista y ahora se le presenta una papeleta al Consistorio, que revocará tal resolución si, como es previsible, se confirma la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia. "El Ayuntamiento tiene potestad para tomar esa decisión y es algo que ya está viendo con los servicios jurídicos", comentó también Noguera al tiempo que dijo no tener conocimiento de que algo así se haya hecho en el municipio en relación a una instalación deportiva.

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Valdalismo en el campo de Rafa Mir

En 2021, cuando Rafa Mir se proclamó subcampeón olímpico con la selección española de fútbol, el ayuntamiento de Murcia, a petición de la Junta Vecinal, decidió dar el nombre del jugador al campo municipal, donde todos los veranos se celebraba también un campus que él mismo apadrinaba. Este martes, un día después ser condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual, una sentencia que el delantero que ha militado esta campaña en el Elche cedido por el Sevilla ha anunciado que va a recurrir, el cartel con su nombre y su imagen ha aparecido vandalizado, aunque según fuentes del club Escuela de Fútbol Javalí Nuevo, llevaba ya unos días así, cuando se empezó a especular con la sentencia. En uno de ellos han dibujado rejas, mientras que el otro ha sido borrado casi por completo.