El Real Madrid se la juega al Atlético de Madrid y le levanta dos fichajes tras el 'no' por Julián Álvarez

El mercado de fichajes sigue dejando capítulos de máxima tensión entre los dos grandes rivales de la capital. Tras el rechazo del Atlético de Madrid a una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez, el Real Madrid habría reaccionado reforzándose con dos futbolistas que figuraban entre las prioridades rojiblancas para la próxima temporada, decantándose por la oferta madridista tras la insistencia de José Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid.

Julián Álvarez, delantero de Argentina / EFE

Cucurella también figuraba entre los objetivos prioritarios de Diego Simeone para reforzar el lateral izquierdo. Sin embargo, el Real Madrid aceleró las negociaciones con el Chelsea y cerró un acuerdo tanto con el club inglés como con el internacional español.

La ofensiva blanca no termina ahí. Bernardo Silva, veterano centrocampista del Manchester City y una de las grandes oportunidades de mercado del verano, también habría sido objetivo del Atlético. Sin embargo, el Real Madrid se adelantó en las negociaciones y cerró su incorporación, privando a su vecino de uno de los futbolistas más codiciados para reforzar la medular.

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Consecuencias en el Metropolitano

De este modo, el rechazo a la millonaria propuesta por Julián Álvarez habría tenido consecuencias directas en la planificación del Atlético, que ve cómo dos de sus principales objetivos terminan vistiendo de blanco. Un nuevo episodio en una rivalidad que trasciende el terreno de juego y que ahora también se libra en los despachos.