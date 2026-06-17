El Real Madrid se la juega al Atlético de Madrid y le levanta dos fichajes tras el 'no' por Julián Álvarez
El club blanco se adelanta al colchonero en la contratación de dos jugadores clave para la próxima temporada
El mercado de fichajes sigue dejando capítulos de máxima tensión entre los dos grandes rivales de la capital. Tras el rechazo del Atlético de Madrid a una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez, el Real Madrid habría reaccionado reforzándose con dos futbolistas que figuraban entre las prioridades rojiblancas para la próxima temporada, decantándose por la oferta madridista tras la insistencia de José Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid.
Cucurella también figuraba entre los objetivos prioritarios de Diego Simeone para reforzar el lateral izquierdo. Sin embargo, el Real Madrid aceleró las negociaciones con el Chelsea y cerró un acuerdo tanto con el club inglés como con el internacional español.
La ofensiva blanca no termina ahí. Bernardo Silva, veterano centrocampista del Manchester City y una de las grandes oportunidades de mercado del verano, también habría sido objetivo del Atlético. Sin embargo, el Real Madrid se adelantó en las negociaciones y cerró su incorporación, privando a su vecino de uno de los futbolistas más codiciados para reforzar la medular.
Consecuencias en el Metropolitano
De este modo, el rechazo a la millonaria propuesta por Julián Álvarez habría tenido consecuencias directas en la planificación del Atlético, que ve cómo dos de sus principales objetivos terminan vistiendo de blanco. Un nuevo episodio en una rivalidad que trasciende el terreno de juego y que ahora también se libra en los despachos.
- Nuevo equipo para Iker Muniain
- El mercado del Valencia CF vuelve a mirar a la portería
- Palo de Cañizares de De la Fuente: 'España necesita un entrenador intervencionista que tome decisiones alineando a los que mejor están
- Largie Ramazani aterriza en el país de sus padres, Burundi, que pretende ficharlo para la selección nacional
- Corbalán y Shorts, ¿fichajes para renovar el juego exterior del Valencia Basket?
- Lubo Penev vuelve a la vida y a los banquillos: 'Es un ejemplo, deseémosle salud y éxitos
- El capricho de Florentino Pérez con Bernardo Silva le sale muy caro al Real Madrid
- Shinji Kagawa, Kang In Lee y Ryunosuke Sato: la historia de una promesa asiática incumplida por Peter Lim