Resumen de la jornada | La noche de las bestias: Mbappé, Haaland y el colosal Leo Messi

La última noche y madrugada mundialista -hora española- reunió sobre el césped a varios de los futbolistas llamados a marcar una época. Kylian Mbappé y Erling Haaland respondieron a las expectativas con actuaciones decisivas para sus selecciones, pero fue nuevamente Lionel Messi quien acaparó todos los focos con una exhibición histórica que volvió a situarlo en la cima del fútbol mundial.

Mbappé ya reina en Francia (Francia 3-1 Senegal)

La selección francesa tuvo que trabajar para superar a Senegal, aunque acabó imponiendo su calidad en el tramo decisivo del encuentro. Kylian Mbappé abrió el marcador en el minuto 65 tras recibir un pase de Michael Olise. Más tarde, Bradley Barcola amplió la ventaja en el 82', antes de que Ibrahim Mbaye recortara distancias para los africanos. Ya en el tiempo añadido, el delantero del Real Madrid sentenció el choque con un espectacular disparo lejano que significó el definitivo 3-1.

La noche tuvo además un significado especial para el atacante francés. Con su doblete alcanzó los 58 goles con la selección absoluta, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de Francia y dejando atrás los 57 tantos de Olivier Giroud. Además, llegó a 14 dianas en los Mundiales, igualando el registro de Gerd Müller y quedándose a tan solo dos del récord absoluto de Miroslav Klose.

Haaland devuelve la sonrisa a Noruega (Irak 1-4 Noruega)

También brilló con luz propia Erling Haaland, gran protagonista de la contundente victoria noruega sobre Irak. El delantero anotó dos goles antes del descanso, en los minutos 29 y 42, aunque entre ambos apareció Aymen Hussein para establecer momentáneamente el empate.

Ya en la segunda mitad, Leo Østigård amplió la diferencia con un remate de cabeza en el minuto 76 y un autogol de Hussein en el descuento cerró el marcador en 1-4.

Más allá del resultado, el triunfo tuvo un enorme valor para Noruega, que volvió a celebrar una victoria en una fase final mundialista por primera vez desde 1998, poniendo fin a una espera de 28 años.

Messi firma otra obra maestra y hace historia (Argentina 3-0 Argelia)

Cuando parecía que Mbappé podía acercarse a los grandes registros históricos, apareció Lionel Messi para recordar que sigue escribiendo páginas irrepetibles. A pocas semanas de cumplir 39 años, el capitán argentino protagonizó una actuación memorable frente a Argelia y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

El rosarino inauguró el marcador en el minuto 17 con un magnífico disparo desde fuera del área, después de que tanto él como Chaibi vieran anulados sendos goles por fuera de juego. Ya en la segunda parte aprovechó un error de Luca Zidane para firmar el segundo de la noche en el minuto 60.

La exhibición quedó completada en el 76', cuando Messi marcó su tercer gol con una de sus acciones más características: zurdazo desde la frontal ajustado al poste para sellar un hat-trick que quedará grabado en la historia de la competición.

FIFA TV

El encuentro también tuvo un fuerte componente simbólico, ya que supuso el partido número 200 de Messi con Argentina. Una cifra al alcance de muy pocos futbolistas y que únicamente habían superado Cristiano Ronaldo (228) y Bader Al-Mutawa (202). Sin embargo, el argentino se marchó con un récord aún más valioso: el de máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, con 16 tantos.

Austria cumple con el guion ante Jordania

La jornada se cerró con la victoria de Austria sobre Jordania en el Grupo J. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick tomó ventaja gracias a Romano Schmid durante la primera mitad, aunque el partido resultó más igualado de lo previsto.

Ali Olwan sorprendió a los europeos al establecer el empate en el minuto 50, obligando a Austria a reaccionar. El desequilibrio definitivo llegó en el 76' con un gol en propia puerta de Abu Arab, mientras que Marko Arnautovic transformó un penalti en el minuto 90+12 para certificar el 3-1 final.

Con estos resultados, Argentina lidera el grupo impulsada por la extraordinaria actuación de Leo Messi ante Argelia.

Los partidos de este miércoles

19:00 horas | Portugal - RD Congo (Grupo K, Houston)

22:00 horas | Inglaterra - Croacia (Grupo L, Dallas)

01:00 horas | Ghana - Panamá (Grupo L, Toronto)

Noticias relacionadas

04:00 horas | Uzbekistán - Colombia (Grupo K, Ciudad de México)