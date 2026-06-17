De sobrevivir a un ataque brutal a convertirse en héroe de Congo en el Mundial: la increíble historia de Yoane Wissa

El gol que hizo estallar de alegría a la República Democrática del Congo en el histórico 1-1 frente a Portugal en la primera jornada del Mundial tuvo un protagonista inesperado para muchos, pero profundamente merecido para quienes conocen su historia. Detrás de esa celebración apareció Yoane Wissa, un futbolista propiedad del Newcastle United FC de la Premier League que hace apenas unos años estuvo a centímetros de perder mucho más que su carrera. Hoy es un héroe nacional. Sin embargo, en julio de 2021, el delantero llegó a creer que su futuro en el fútbol había terminado para siempre.

Aunque defiende los colores de la selección congoleña, Wissa nació en Francia y fue allí donde construyó sus primeros pasos como profesional. Tras debutar en Châteauroux, continuó su recorrido por Angers, Laval y Ajaccio antes de encontrar su lugar en Lorient. Fue en ese club donde terminó de explotar. Su velocidad, capacidad de desequilibrio y olfato goleador lo transformaron en una de las principales armas ofensivas del equipo. En cuatro temporadas acumuló grandes actuaciones y despertó el interés de varios clubes importantes de Europa.

HOUSTON (EEUU), 17/06/2026.- El delantero de República Democrática del Congo Yoane Wissa (i) celebra tras anotar el gol del empate durante el partido del Grupo K del Mundial 2026 que disputan las selecciones nacionales de Portugal y República Democrática del Congo este miércoles, en el Estadio Houston (Texas). EFE/ Carlos Ramírez / Carlos Ramírez / EFE

A mediados de 2021, todo parecía encaminado hacia el gran salto de su carrera. El Brentford negociaba su incorporación por una cifra cercana a los 10 millones de euros y el acuerdo estaba prácticamente cerrado. Pero entonces ocurrió una tragedia que cambió su vida. El 2 de julio de aquel año, una mujer se presentó en su domicilio simulando ser una admiradora. Horas después regresó y protagonizó un episodio estremecedor. Tras irrumpir en la vivienda, le lanzó un líquido corrosivo al rostro, provocándole graves lesiones, especialmente en los ojos.

Su drama

La situación fue todavía más dramática porque, según trascendió durante la investigación, la agresora también habría intentado llevarse a la hija recién nacida del futbolista. Wissa logró evitarlo, pero terminó hospitalizado de urgencia y sometido a varias operaciones para intentar salvar su visión.

Durante semanas reinó la incertidumbre. Los médicos trabajaron para evitar consecuencias irreversibles y el atacante enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida. Contra todos los pronósticos, logró recuperarse y conservar la vista, aunque las secuelas físicas y emocionales fueron enormes.

HOUSTON (EEUU), 17/06/2026.- Los jugadores de República Democrática del Congo celebran el gol del empate de Yoane Wissa durante el partido del Grupo K del Mundial 2026 que disputan las selecciones nacionales de Portugal y República Democrática del Congo este miércoles, en el Estadio Houston (Texas). EFE/ Carlos Ramírez / Carlos Ramírez / EFE

Lejos de apartarse, el Brentford mantuvo la confianza en él y decidió seguir adelante con el fichaje. Fue una apuesta basada tanto en sus condiciones futbolísticas como en su fortaleza mental. El tiempo terminó dándole la razón al club inglés. Wissa no solo regresó a las canchas, sino que se convirtió en una de las figuras más importantes del equipo. Con goles, asistencias y actuaciones decisivas en la Premier League, pasó de ser una víctima de una tragedia inimaginable a uno de los delanteros más respetados del campeonato.

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Por eso, cuando marcó el gol que hizo soñar a todo Congo frente a Portugal, la historia tuvo un significado mucho más profundo. No fue únicamente una conquista importante en un partido trascendental. Fue el símbolo de una lucha personal extraordinaria. Porque antes de convertirse en héroe de su país, Yoane Wissa tuvo que ganar el partido más difícil de todos: el de recuperar su vida cuando parecía haberlo perdido todo.