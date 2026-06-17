Vuelve el Gerard Piqué más antimadridista: dardo a Florentino Pérez y choteo hacia Álvaro Arbeloa

Gerard Piqué volvió a dejar titulares durante un acto celebrado en Madrid. El excentral del Barcelona se refirió a la actualidad del Real Madrid, al regreso de José Mourinho y a los últimos movimientos del mercado de fichajes. Sobre el técnico portugués, no escatimó en ironía: “Es el entrenador perfecto para dar show y que no se hable de fútbol”, afirmó. También lanzó una pulla sobre la continuidad de Álvaro Arbeloa, al asegurar que espera seguir viendo “las Champions en las vitrinas”. "Yo durante la temporada le deseé que lo mejor, no que ganara títulos", comentó.

El catalán también habló de Marc Cucurella y quiso aclarar que no ha criticado al lateral por fichar por el Real Madrid. “No he criticado al jugador, le deseo una gran carrera, es un buen jugador, pese a fichar por el Real Madrid. Es distinto el interés personal o que le vaya bien al jugador con que no gane ningún título”, explicó. Además, restó importancia a que se anuncien fichajes en pleno Mundial y evitó valorar los rumores sobre Julián Álvarez y el Barcelona.

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Sin embargo, sí dejó una frase que no pasó desapercibida al ser preguntado por la planificación azulgrana: “Eso es cosa de Deco y de la dirección deportiva. El Real Madrid se mete en medio de todos los fichajes”, denunció Piqué, convencido de que el conjunto blanco está condicionando buena parte de las operaciones del mercado.