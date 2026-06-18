Bombazo confirmado: Víctor Muñoz se marcha traspasado a la Premier League

El Liverpool ha oficializado la incorporación del joven extremo español Víctor Muñoz, una de las grandes promesas surgidas de la cantera del Real Madrid después de una sensacional temporada en Osasuna. El futbolista, que había despertado el interés de varios clubes europeos tras su notable progresión en las categorías inferiores blancas, continuará su carrera en Anfield con el objetivo de consolidarse en la élite del fútbol continental.

La operación supone un movimiento estratégico para el conjunto inglés, que apuesta por el talento y la proyección de un jugador capaz de actuar en ambas bandas gracias a su velocidad, desborde y capacidad para generar peligro en el uno contra uno. A sus 22 años, Muñoz considera que la Premier League representa el escenario ideal para acelerar su crecimiento deportivo.

Desde el Liverpool destacan el potencial del atacante y su margen de mejora. El club entiende que su perfil encaja en la política de captación de jóvenes futbolistas con recorrido internacional y confía en que pueda adaptarse rápidamente a las exigencias del campeonato inglés.

Salto de gran magnitud

Para Víctor Muñoz, el fichaje supone un cambio importante después de formarse durante años en la estructura madridista. Aunque no logró asentarse en el primer equipo, su rendimiento en las categorías inferiores y sus actuaciones recientes habían llamado la atención de varios clubes europeos, siendo finalmente el Liverpool quien se adelantó para cerrar su contratación.

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El jugador inicia así una nueva etapa en una de las entidades más prestigiosas de Europa, con la oportunidad de ganarse un lugar en una plantilla de máximo nivel y demostrar que está preparado para competir en una de las ligas más exigentes del mundo.