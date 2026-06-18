Así está la carrera por ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales

El Mundial siempre es uno de los eventos más importantes a nivel internacional, un torneo que siempre nos deja historias para el recuerdo, tanto en los terrenos de juego como fuera de ellos. Uno de los momentos más especiales en el mundo del fútbol es cuando hay un gol, en el estadio miles de aficionados que no se conocen se abrazan entre si en ese momento de furor, de goles van sobrados los Mundiales, ¿Pero... quiénes son los jugadores que más veces han hecho vibrar a sus naciones durante el Mundial?.

Miroslav Klose (16) superó a Ronaldo Nazario (15) en el Mundial de 2014, consagrándose como máximo goleador de la historia de los Mundiales, su récord siguió vigente en Rusia 2018 y Catar 2022 pero parece que este Mundial vamos a tener nuevo máximo goleador.

Klose en el Mundial 2014. / REUTERS

La lucha por ser el máximo goleador

Lionel Messi firmó un excelso partido inaugural que culminó con un hat-trick, estos 3 goles le sirven al rosarino para sumar 16 goles en su paso por los Mundiales e igualar el récord de Miroslav Klose. Con dos partidos más de fase de grupos por disputarse y las eliminatorias, veremos si el astro argentino logra sumar más goles y ampliar el récord.

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Kylian Mbappé también firmó una gran actuación en el partido ante Senegal, el ariete francés anotó 2 tantos que lo sitúan con 14 goles. Con este Mundial y posiblemente un par más por delante, Kylian se situá como gran candidato a 'colarse' en el podio de máximos goleadores y quizás pulverizar el récord.