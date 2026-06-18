Un delantero de Costa de Marfil está siendo investigado por amaño de partidos

Elye Wahi fue titular en la victoria de Costa de Marfil ante Ecuador el pasado 15 de junio, pero casi no llega a jugar el torneo. No ha sido por ninguna lesión, ni siquiera una leve molestia, sino porque fue detenido bajo sospecha de amaño de partidos. Se están investigando unos hechos ocurridos durante la última jornada de la Ligue 1. Wahi recibió una tarjeta amarilla en el partido ante el Metz que levantó sospechas.

De héroe a delincuente

Debido a esta amonestación se perdió la ida del play-out por el descenso ante el Saint-Etienne. En el partido de vuelta, su equipo consiguió la permanencia gracias a un doblete suyo pero en tan solo unas horas pasó de héroe a presunto delincuente.

Tras el aviso de la liga, la policía francesa le arrestó por, presuntamente, recibir deliberadamente una tarjeta amarilla. Así se lo comunicó un portavoz de la fiscalía de Marsella a The Athletic: “Podemos confirmar que un futbolista de 23 años, que compite en la Ligue 1 francesa, fue arrestado el 29 de mayo en el marco de una investigación abierta por la fiscalía de Marsella por acusaciones de fraude organizado, corrupción deportiva organizada, manejo de ganancias ilícitas y lavado de dinero”.

Wahi fue puesto en libertad tras ser interrogado, pero el proceso judicial continúa su curso y el delantero sigue siendo persona de interés. Las autoridades han solicitado a la Federación Marfileña que se pronuncie al respecto y la selección africana ha emitido un comunicado en sus redes sociales hace pocas horas.

A través del comunicado, la FIF (Federación Marfileña de Fútbol) anuncia que “ha tomado nota de los artículos publicados el miércoles 17 de junio”, pero también comentan que no han sido notificados oficialmente de “ningún procedimiento judicial”. Además apoyan a su jugador y reafirman su confianza en él durante “este período tan complicado”.

No podrá viajar a Canadá

Debido a que Wahi sigue siendo objeto de una investigación judicial, las autoridades canadienses han rechazado su visado. Por tanto, Wahi no podrá disputar el próximo partido con su selección ante Alemania en Toronto. Permanecerá en Estados Unidos y volverá a unirse a la expedición para el último partido de la fase de grupos contra Curaçao.

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El delantero marfileño no es el primer jugador de este Mundial al que le han prohibido la entrada en Canadá por contar con causas judiciales abiertas. El país norteamericano también vetó la entrada de Thomas Partey, centrocampista de Ghana, que está acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual y se encuentra a la espera de juicio. Al igual que Wahi, Thomas solamente podrá disputar los partidos que se jueguen en Estados Unidos.