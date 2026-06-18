¿Cuánto dinero recibe el Real Madrid por el traspaso de Víctor Muñoz al Liverpool?

El traspaso de Víctor Muñoz al Liverpool no solo supone un gran salto en la carrera del extremo español, sino también una importante inyección económica para el Real Madrid. El club inglés ha ejecutado la cláusula de rescisión del futbolista, fijada en 40 millones de euros, una operación que permitirá al conjunto blanco ingresar una cantidad muy significativa gracias a las condiciones pactadas cuando vendió al jugador a Osasuna.

Cuando el Real Madrid traspasó a Muñoz al club navarro se reservó el 50% de sus derechos económicos, una decisión que ahora da sus frutos. De los 40 millones abonados por el Liverpool, alrededor de 20 millones irán directamente a las arcas madridistas, aunque algunas informaciones elevan la cifra total hasta unos 25,5 millones al incluir cantidades previamente pactadas y variables adicionales.

La operación es considerada un éxito para la dirección deportiva blanca. El futbolista abandonó la cantera madridista hace apenas una temporada en busca de minutos en Primera División y, tras destacar en Osasuna, ha multiplicado su valor de mercado hasta convertirse en uno de los fichajes más importantes del verano en la Premier League.

La misma fórmula de siempre

Además del beneficio económico, el Real Madrid habría mantenido ciertos mecanismos de control sobre el futuro del jugador, incluyendo opciones preferenciales y fórmulas de recompra negociadas durante las distintas operaciones realizadas en torno al futbolista.

Noticias relacionadas

Víctor Muñoz, en un partido con Osasuna. / EFE

Mientras Víctor Muñoz inicia una nueva etapa en Anfield, el Real Madrid vuelve a demostrar la rentabilidad de su política con los canteranos: obtiene una importante plusvalía sin necesidad de desprenderse ahora de un jugador de su primera plantilla y mantiene abierta la puerta a futuras operaciones relacionadas con una de las grandes revelaciones del fútbol español.