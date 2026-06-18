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El Elche CF rescinde el contrato de Rafa Mir: comunicado oficial

El club ilicitano anuncia la la ejecución de la cláusula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral del delantero

Así ha sido el juicio de Rafa Mir en València

Así ha sido el juicio de Rafa Mir en València

Miguel Ángel Montesinos

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Jaume Puig

València

El Elche CF ha anunciado este jueves la ejecución de la cláusula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral del delantero Rafa Mir, pactadas previamente con el Sevilla y el propio jugador, y señala que condena cualquier acto de violencia.

"El Elche Club de Fútbol ha ejecutado la cláusula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral, que fueron acordadas con el Sevilla FC y el jugador. Asimismo, el Club condena de forma rotunda cualquier acto de violencia y expresa su absoluto respeto al procedimiento judicial".

Rafa Mir fue condenado el lunes por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones durante su etapa como jugador del Valencia.

Condena la violencia

La entidad ilicitana no ha precisado los motivos de su decisión, aunque en el mismo comunicado condena "de forma rotunda cualquier acto de violencia" y expresa su "absoluto respeto al procedimiento judicial", en alusión al proceso en el que está envuelto el atacante.

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El murciano, segundo máximo goleador del equipo ilicitano este curso, regresará de este modo al Sevilla, club con el que mantiene contrato, tras quedar extinguida de forma anticipada su cesión al Elche.

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