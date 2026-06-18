El FC Barcelona la lía con el fichaje de Anthony Gordon

La goleada de Inglaterra sobre Croacia (4-2) en su debut en el Mundial 2026 tuvo un protagonista inesperado en clave azulgrana: Anthony Gordon. El reciente fichaje del FC Barcelona no logró aprovechar su primera gran oportunidad con la selección inglesa y firmó una actuación discreta que contrastó con las altas expectativas generadas tras su llegada al conjunto culé.

Titular en el esquema de Thomas Tuchel, Gordon apenas tuvo influencia en el juego ofensivo durante los 72 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Sus números reflejan una actuación gris, con escasa participación y sin capacidad para desequilibrar en ataque, una faceta por la que el Barça apostó fuerte al desembolsar alrededor de 70 millones de euros por su fichaje.

La comparación con Marcus Rashford resultó inevitable. El atacante del Manchester United entró desde el banquillo y revolucionó el encuentro, marcando un gol y dejando una impresión mucho más positiva. Su impacto inmediato reforzó el debate sobre quién debe ocupar el extremo izquierdo de Inglaterra en los próximos compromisos del torneo.

Marcus Rashford celebra con Jordan Henderson después de marcar el 4-2 a Croacia. / AGENCIAS

Críticas desde Inglaterra

La prensa británica fue especialmente crítica con Gordon, calificando su actuación como una de las más flojas del equipo. Aunque su trabajo defensivo y esfuerzo sin balón fueron valorados, quedó la sensación de que todavía está lejos de ofrecer la versión determinante que mostró en el Newcastle y que convenció al Barça para incorporarlo este verano.

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En Barcelona no existe preocupación, pero sí cierta decepción por un debut que no confirmó las expectativas. El club azulgrana sigue confiando en el potencial del internacional inglés, aunque espera que en los próximos partidos del Mundial muestre el desborde, la velocidad y la capacidad de decidir encuentros que justificaron una de las inversiones más importantes de su mercado de fichajes.