Lío en Suiza: Granit Xhaka pone firmes a sus compañeros

Pese a que Suiza no había jugado bien, parecía que su encuentro contra Qatar estaba prácticamente resuelto. Ganaban 0-1 en el minuto 90 y la selección de Julen Lopetegui no estaba generando un peligro excesivo. Cuando acabara el partido iba a llegar el momento de analizar los errores y preparar el siguiente partido con la tranquilidad de haber sumado 3 puntos, pero los qataríes tenían otros planes. En la última jugada del encuentro, el defensa Suizo Miro Muheim metió un gol en su propia portería y Qatar sumó su primer punto en la historia de los mundiales.

Tras el pitido final, las cámaras enfocaron a Xhaka y se le pudo ver sentado en el banquillo con cara de pocos amigos mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Este gol, sumado al juego pobre de Suiza durante todo el partido, desató la furia del capitán.

En la rueda de prensa posterior apuntó directamente hacia sus compañeros. “No hace falta ser el centro de atención y querer hacer todo uno mismo”, declaró Xhaka, a lo que añadió: “es un tema de disciplina. Si te falta disciplina, es difícil. Necesitamos cambiar muchas cosas, poner los pies en el suelo y ver la realidad”.

Granit Xhaka / EFE

Ambiente tóxico

Los medios suizos “Blick” y “Kicker” han informado que hay varios jugadores que se sienten nerviosos e incómodos en la concentración tras las palabras de Xhaka. También aseguran que el ambiente se está volviendo tóxico y esto podría afectar al rendimiento de la selección suiza durante el torneo.

El encargado de poner orden en el vestuario y recuperar la normalidad es el entrenador Murat Yakin, que fue más prudente en sus declaraciones postpartido.”El gol encajado fue una acción innecesaria en la que perdimos el balón y le brindamos la oportunidad al rival. Pero no tengo por qué culpar a los jugadores”, declaró el técnico.

Noticias relacionadas

Suiza vuelve a jugar hoy, 18 de junio, a las 21:00 de la noche hora española contra Bosnia Herzegovina en el SoFi Stadium. En el grupo B ahora mismo existe un triple empate a 1 punto, por lo que Suiza podría acabar segunda jornada del torneo clasificada para dieciseisavos de final, o al borde de la eliminación.