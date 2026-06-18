¿Quién es Gustavo Puerta? Ascenso con el Racing, sensación con Colombia y media Liga tras sus pasos

La Copa del Mundo se transforma en el escenario perfecto para descubrir nuevas estrellas, pero con Gustavo Puerta la sensación es ligeramente diferente: más que una revelación, parece la confirmación de un futbolista llamado a dar un salto importante en los próximos meses.

El mediocentro colombiano fue uno de los protagonistas principales en el debut de su selección, que se impuso a Uzbekistán. Néstor Lorenzo apostó por él en el once inicial en detrimento de Richard Ríos: una decisión que el jugador del Racing de Santander se encargó de justificar sobre el césped. Su actuación estuvo marcada por la personalidad, el criterio con balón y una asistencia a Luis Díaz en el 1-2, el tanto que decantó el duelo a los 65 minutos.

Del ascenso con el Racing al escaparate mundial

A sus 22 años, Puerta llega al torneo en el mejor momento de su carrera. Después de convertirse en una pieza importante del ascenso del Racinga Primera división, el colombiano ha multiplicado el interés que despierta en el mercado.Varios clubes importantes de LaLiga siguen muy de cerca su evolución, entre ellos, Villarreal, Real Betis y Sevilla. Sin embargo, la postura tajante del Racing, remitiendo a la cláusula de rescisión hacen que su salida sea complicada, a no ser que Puerta continúe por la buena línea del estreno en el Mundial.

El presidente de los santanderinos, Manolo Higuera, remitió recientemente su cláusula del futbolista. "Tengo claro que nosotros no queremos vender a Jorge Salinas, no queremos vender a Gustavo Puerta y para que nos los compren, más que comprarlos, tiene que ser quitárnoslos, es decir, ejercitar las cláusulas de rescisión, porque nosotros no estamos buscando el dinero, queremos tener a los nuestros un año más", declaró.

Fussball Transfers, por tal alemán, revelaba a la luz los intereses del Betis junto a otros conjuntos como el Villarreal, el Oporto, la Lazio y el Bologna. Los cántabros lo ficharon el pasado verano por 3,5 millones procedente del Bayer Leverkusen y establecieron una cláusula de 16 millones y un contrato hasta junio de 2029.

Fichado en enero de 2023 por el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, la feroz competencia le abrió las puertas a cesiones al Núremberg y el Hull City, donde las dificultades económicas del club inglés impidieron una compra definitiva. El Racing aprovechó la oportunidad para incorporarlo el último día del mercado por una cifra cercana a los tres millones de euros.

Un centrocampista moderno

Gustavo Puerta puede actuar como pivote o interior, participa activamente en la construcción del juego y también ofrece un notable despliegue defensivo. Destaca por su capacidad para progresar con el balón, superar líneas de presión y mantener un elevado porcentaje de acierto en la circulación. Unas cualidades que le han dado la titularidad en una selección cada vez más competitiva como Colombia. Allí la prensa 'cafetera' ha destacado como ha sentando en el banquillo al benfiquista Richard Ríos.

La nueva pieza de Colombia

Colombia afronta este Mundial con la ilusión de competir por objetivos ambiciosos. A la experiencia de referentes como James Rodríguez y al desequilibrio de Luis Díaz, se suma ahora la irrupción de un centrocampista que cada vez tiene más peso en los planes de Lorenzo.

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Su estreno mundialista no ha pasado desapercibido. Todo hace indicar que tras el Mundial, será LaLiga quien lo disfrute con la camiseta del Racing, ya que los santanderinos no están dispuestos a deshacerse de uno de sus mejores elementos en el regreso a la élite 14 años después. En Segunda división completó 2669 minutos, repartidos en 32 partidos, 30 como titular, en los que anotó tres goles y dio una asistencia.