La Inglaterra de Kane saca músculo tras el fiasco de Portugal y Cristiano

Dos goles de Harry Kane, uno de Jude Bellingham y otro de Marcus Rashford, en el tramo final, acabaron con la resistencia de una meritoria selección croata que igualó en dos ocasiones la desventaja, pero claudicó víctima de sus errores frente a un conjunto inglés que ve reforzada su condición de aspirante al Mundial.

No puede haber guion escrito en los Inglaterra-Croacia, que desde aquella semifinal de 2018, ofrecen un espectáculo de intercambio de golpes en el que lo inesperado gana siempre terreno a las táctica.

Porque inesperado es que el primer error de bulto lo cometa el más experimentado. Y es que no pudo ser más cruel con Luka Modric el comienzo de la que será la Copa del Mundo de su despedida. El jugador de los cinco Mundiales, quedó señalado por un error infantil que despejó el camino inglés.

No había pasado nada en nueve minutos, hasta que el capitán croata, en vez de atacar el balón para sacarlo de su área, esperó el bote, perdió de vista al rival e impactó en la pierna de Noni Madueke, que vio la ocasión de robarle la pelota.

Penalti y gol para Harry Kane, pero a la segunda, que el primer lanzamiento lo adivinó Dominik Livakovic. Revisado en el VAR, el delantero del Bayern gozó de una nueva oportunidad por haberse adelantado el meta croata. Repitió a su lado derecho y Livakovic eligió el contrario.

Inglaterra se encontró con el mejor escenario posible, pudo explotar la velocidad por la derecha de Noni Madueke, titular en detrimento de Bukayo Saka, y dar espacio a Jude Bellingham para que el madridista exhibiese su poderoso despliegue por todo el campo. Pareció tener el escenario controlado.

Pero no es buen negocio confiarse ante una selección croata, porque es difícil que se dé por vencida. Le bastó un desajuste defensivo para empatar con un gran disparo de Martin Baturina desde fuera del área (m.36).

Y, al contrario, tampoco se puede perder de vista a Kane, el goleador implacable que, como en el córner del minuto 42, se hizo invisible para la defensa croata y remató solo de cabeza, tras irrumpir por el centro del área.

Para cualquier equipo hubiese sido la sentencia. Hubiese capeado el temporal para recomponerse en en el entretiempo. Pero no para los Vatreni. De nuevo a la carga, otra vez con una jugada de calidad, que comenzó con un pase filtrado al área de Mario Pasalic, siguió con una genial asistencia hacia atrás de Ivan Perisic y lo culminó de volea Petar Musa, en el último aliento de la primera mitad (45+5).

Del intercambio de golpes, sin embargo, salió victoriosa en esta ocasión el conjunto inglés, que volvió a explotar la debilidad por la izquierda de los croatas, por donde Bellingham se plantó en el área para batir de Livakovic con un disparo cruzado, nada comenzar el segundo tiempo.

Harry Kane of England looks on during the FIFA World Cup 2026 Group L match between England and Croatia at Dallas Stadium on June 17, 2026 in Arlington, Texas. AFP7 17/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Jose Breton / AFP7 / Europa Press;sport;football;soccer;player;team;FIFA;World Cup;ZSPORT;ZSOCCER;England;Croatia;England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Un duro golpe para la selección croata que sobrevivió en el posterior cuarto de hora gracias a la portentosa, el meta que no quiso el Girona, que hizo media docena de paradas casi imposibles, en pleno desconcierto defensivo de sus compañeros.

Sin Modric desde el minuto 58, no hubo más respuesta croata. Inglaterra se fue sintiendo cómoda con el control del juego, aumentó la ventaja por medio de Marcus Rashford, 12 minutos después de entrar en el campo, y aseguró más que tres puntos. Comprobó que su propuesta es válida y que tiene argumentos para pensar en llegar lejos.

- Ficha técnica:

4 - Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones (Marc Guehi, m.87), Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice (Morgan Rogers, m.73); Noni Madueke (Bukayo Saka, m.m.73), Jude Bellingham (Djed Spence, m.79), Anthony Gordon (Marcus Rashford, m.73); Harry Kane.

Seleccionador: Thomas Tuchel (GER)

2 - Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanicic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic (Marco Pasalic, m.66), Josko Gvardiol; Luka Modric (Mateo Kovacic, m.58), Petar Sucic, Mario Pasalic (Andrj Kramaric, m.78), Martin Baturina (Nikola Vlasic, m.78), Ivan Perisic; Petar Musa (Igor Matanovic, m.66).

Seleccionador: Slatko Dalic

Goles: 1-0: m.12: Kane, de penalti. 1-1: m.36: Baturina. 2-1: m.42: Kane. 2-2: m.45+5: Musa. 3-2: m.47: Bellingham; 4-2, m.85: Rashford.

Árbitro: Clement Turpin (FRA). Sin amonestados.

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo L disputado en el estadio AT&T de Arlington ante unos 68.000 espectadores.

Palo a Portugal

La selección de Portugal comenzó este miércoles su camino mundialista con un gris tropiezo contra la de República Democrática de Congo (1-1) en el NRG Stadium de Houston, en el que se derritió tras adelantarse a los seis minutos con Joao Neves.

Yoane Wissa igualó de cabeza al borde del descanso y Congo, en su regreso al Mundial 52 años después de la última vez, tuvo la mejor oportunidad para llevarse el partido en la reanudación, cuando Cedric Bakambu sacudió un poste.

A Portugal, encuadrado en el grupo K junto a Uzbekistán y Colombia, le faltó ritmo y Cristiano Ronaldo, en su sexto Mundial, perdonó sus dos oportunidades de gol, llegadas en la reanudación.

El seleccionado del técnico español Roberto Martínez regresará a Houston la próxima semana para medirse con Uzbekistán en un partido que puede ser ya clave para su futuro en el torneo. Congo, por su parte, se enfrentará a Colombia en la segunda jornada.

En un estadio repleto de camisetas número 7 de Cristiano Ronaldo, Portugal salió a morder y tan solo tardó seis minutos para romper la igualdad de la mano de Joao Neves, con un perfecto cabezazo tras un centro desde la banda izquierda de Pedro Neto. Pero ese buen arranque se quedaría en una ilusión.

260617EFE SAM WASSON (239064636) / SAM WASSON

El centrocampista del París Saint-Germain lo celebró indicando el cielo, un homenaje al exinternacional portugués Diogo Jota, fallecido trágicamente el año pasado en un accidente de carretera.

El bajón de Portugal

Portugal tuvo el partido bajo control, pero fue perdiendo verticalidad tras un monólogo en los primeros quince minutos. Bernardo Silva vio una amarilla tras apenas doce minutos y apenas tuvo protagonismo por la banda derecha y Bruno Fernandes tampoco supo aumentar el ritmo en el centro del campo.

Con su posesión, lenta y horizontal, Portugal no hizo daño a Congo, que siguió en el partido, y golpeó en su última oportunidad de la primera mitad.

Un centro de Arthur Masuaku en el quinto minuto del tiempo añadido fue aprovechado por Wissa para el 1-1 que desató la fiesta de la afición congoleña presente en el NRG Stadium.

Roberto Martínez quitó a Bernardo y dio paso a Francisco Conceiçao tras el descanso, pero Portugal siguió falto de ritmo y sin capacidad de verticalizar ante el bloque de cinco de Congo.

Cancelo vio como el linier le anulaba un gol de chilena dentro del área pequeña en el 55 por un claro fuera de juego y Congo no renunció a atacar. El seleccionado de Desabre saboreó la ventaja pocos segundos después, cuando Bakambu sacudió el poste con un potente disparo de pierna derecha.

Sin chispa en la delantera

Martínez intentó abrir la lata al dar paso a Leao, Nélson Semedo y Gonçalo Ramos, pero su Portugal apenas pudo crear oportunidades de gol.

Sus mejores llegadas tuvieron a Conceiçao como protagonista. El extremo colocó dos centros rasos dentro del área para Cristiano, pero el delantero del Al-Nassr no consiguió rematarlas.

Congo se defendió con orden y no renunció al salir al contragolpe, con un Bakambu que también perdonó una buena oportunidad en el 77 para dar ventaja a Congo.

El empuje final de Portugal se quedó en un saque de esquina que Fernandes colgó de manera demasiado suave en el añadido. Un resumen de la actuación gris de una Portugal llamada, desde ya, a aumentar el nivel.

- Ficha técnica:

1 - Portugal: Costa; Cancelo, Araújo, Veiga, Nuno Mendes (Semedo, m.71); Vitinha (Ramos, m.83), Joao Neves; Pedro Neto (Leao, m.71), Bruno Fernandes, Bernardo Silva (Conceiçao, m.46); Cristiano Ronaldo.

Seleccionador : Roberto Martínez

1 - Congo: Mpasi; Wan-Bissaka (Kalulu, m.85), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (Joris Kayembe, m.75); Moutoussamy, Mukau (Sadiki, m.56), Edo Kayembe (Pickel, .75); Bakambu (Banza, m.85) y Wissa.

Seleccionador: Sébastien Desabre

Goles: 1-0, m.6: Joao Neves; 1-1, m.45+5.

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (QAT). Mostró cartulina amarilla a Bernardo Silva (m.13), Semedo (m.88) y Araújo (m.92), de Portugal, y a Chancel Mbemba (m.32), de Congo.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo K jugado en el NRG Stadium de Houston ante cerca de 68.000 espectadores.

Noticias relacionadas

Andrea Montolivo