El irrisorio precio de venta de Luis Milla y Arambarri

Si el Getafe CF se ha metido en Europa es en gran parte por el trabajo de José Bordalás, pero también porque ha podido disfrutar de un doble pivote hipercompetitivo, capaz de acumular un sinfín de tareas y de brindar al equipo mordiente, equilibrio, personalidad... Pero este verano lo van a vender y a un precio irrisorio.

Luis Milla y Mauro Arambarri culminaron una larga etapa como azulones la pasada campaña con una temporada grandiosa, marcando goles importantes y dotando a un equipo bajo mínimos a nivel de recursos de unas prestaciones infinitas. Por química y por capacidad para crear, destruir y llegar, fueron posiblemente el doble pivote más diferencial de LaLiga.

Luis Milla of Getafe CF and Carlos Alvarez of Levante UD in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Levante UD at Coliseum stadium on September 27, 2025, in Getafe, Madrid, Spain. AFP7 27/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;SPAIN;Getafe CF v Levante UD - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pues bien, comprar esta medular y ponerla en tu equipo costaba este verano la ridícula cifra de ocho millones de euros, una auténtica ganga teniendo en cuenta la hiperinflación del mercado de fichajes y el rendimiento inemdiato que ofrecen.

Arambarri, a River por 3 'kilos'

Juntarlos de nuevo ya no será posible. La venta de Arambarri ya es oficial: se marcha a River Plate por la sonrojante cifra de 3 millones de euros por el 50 por cien de sus derechos, algo que tampoco es ningún drama teniendo en cuenta que a los 29 años tampoco tiene una potencial venta por mucho más dinero.

Milla, muy cerca del Como por cinco

En el caso de Milla todavía no es oficial, pero está muy cerca de marcharse al Como de Cesc Fábregas por cinco millones de euros después de ser uno de los mejores centrocampistas de LaLiga, que pierde talento de nuevo, la pasada temporada. El Getafe se deshace de sus dos mejores futbolistas por menos de diez 'kilos'.