Malas noticias para Neymar: contratiempo importante para Brasil

La selección brasileña ha recibido una noticia poco alentadora en pleno Mundial 2026. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que Neymar no formará parte de la convocatoria para el encuentro frente a Haití, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos.

El delantero permanecerá en Nueva Jersey para continuar con la fase final de su recuperación física. Según explicó la propia CBF, el jugador trabajará en las instalaciones del hotel de concentración y en el centro de entrenamiento de Columbia Park con el objetivo de acelerar su puesta a punto sin asumir riesgos innecesarios.

Neymar fue el más aclamado de Brasil pese a ser suplente ante Marruecos / EFE

Aunque Neymar volvió a entrenarse con el grupo a comienzos de semana, todavía no ha completado sesiones normales con balón. Por ello, tanto el futbolista como los servicios médicos de Brasil han optado por la prudencia y han descartado cualquier precipitación en su regreso a la competición.

Otro contratiempo

La ausencia supone un nuevo contratiempo para la canarinha y para el propio jugador, cuyo debut en el torneo sigue siendo una incógnita. Inicialmente se esperaba que pudiera sumar sus primeros minutos ante Haití, pero ahora incluso su presencia en el último partido de la fase de grupos, frente a Escocia, genera dudas.

Noticias relacionadas

Brasil continúa confiando en recuperar a su gran estrella para las fases decisivas del campeonato, aunque la prioridad sigue siendo garantizar una recuperación completa antes de volver a verlo sobre el césped.