El Mundial de madrugada | Colombia arranca con autoridad y Ghana amarga el ilusionante estreno de Panamá

El Mundial 2026 dejó sensaciones opuestas para dos de las selecciones latinoamericanas que entraron en escena este miércoles. Mientras Colombia firmó un convincente triunfo por 1-3 ante Uzbekistán para situarse al frente del Grupo K, Panamá vio cómo se escapaba un valioso punto en el tiempo añadido frente a Ghana, que se impuso por 0-1 gracias a un gol en el minuto 94.

Luis Díaz lidera a una Colombia que empieza con paso firme

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo confirmó su candidatura a estar en las rondas decisivas del torneo con una victoria trabajada en el Estadio Ciudad de México, escenario situado a más de 2.200 metros de altitud.

Desde los primeros compases, Colombia asumió el control del balón ante una selección de Uzbekistán replegada y pendiente de las transiciones. Los sudamericanos comenzaron a generar ocasiones y estuvieron cerca de adelantarse con un disparo lejano de Jhon Arias.

El premio llegó poco antes del descanso. Tras varias aproximaciones peligrosas, entre ellas un remate al poste de Luis Díaz, el extremo del Liverpool asistió a Daniel Muñoz, que firmó el 0-1 en el minuto 41.

Reacción uzbeka y sentencia colombiana

La segunda mitad mantuvo el mismo guion hasta que un error del portero Camilo Vargas permitió a Abbosbek Fayzullaev establecer el empate (1-1) en el minuto 60.

Lejos de acusar el golpe, Colombia reaccionó con madurez. Apenas cinco minutos después, una combinación entre Gustavo Puerta y Luis Díaz terminó con el tanto del extremo colombiano para devolver la ventaja a su equipo.

Uzbekistán, entrenada por Cannavaro, tuvo capacidad de reacción / EFE

En los minutos finales, Uzbekistán adelantó líneas y generó incertidumbre en la zaga cafetera, pero el partido quedó definitivamente resuelto en el 90+9, cuando Jáminton Campaz aprovechó una asistencia del 'Cucho' Hernández para establecer el definitivo 1-3.

Gracias a este resultado, Colombia lidera el Grupo K con tres puntos, por delante de Portugal, Congo y Uzbekistán. Su próximo compromiso será el 23 de junio frente a Congo en Guadalajara.

Panamá se queda sin premio en el último suspiro

La cara amarga de la jornada para el fútbol latinoamericano llegó en Toronto, donde Panamá cayó de manera cruel frente a Ghana en su estreno dentro del Grupo L.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen mostró iniciativa durante buena parte del encuentro y fue el equipo que más buscó la portería rival. Sin embargo, la falta de acierto en los metros finales terminó penalizando a los panameños.

Por su parte, la selección africana, entrenada por Carlos Queiroz, se mostró sólida en defensa y supo gestionar los momentos de mayor presión canalera.

Caleb Yirenkyi castiga a Panamá en el minuto 94

Cuando todo parecía encaminado hacia un empate sin goles, el partido dio un giro definitivo en los instantes finales. Un aviso previo llegó en el minuto 89 con una acción de Thomas-Asante, anulada posteriormente por fuera de juego.

Senaya levanta la bandera de su páis tras la victoria 'in extremis' / EFE

La sentencia se produjo ya en el tiempo añadido. En el minuto 94, una última incursión de Ghana por la banda izquierda terminó con el balón en los pies de Caleb Yirenkyi, que no desaprovechó la oportunidad para marcar el gol de la victoria y convertirse en el héroe inesperado del encuentro.

Panamá todavía dispuso de una última acción para rescatar un punto, pero no logró encontrar el empate. El pitido final dejó la celebración ghanesa y la frustración de una selección panameña que compitió de tú a tú, aunque se quedó sin recompensa.

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Tras esta primera jornada, Ghana suma sus primeros tres puntos en el Grupo L, mientras que Panamá afrontará un duelo clave ante Croacia el próximo 23 de junio. Los africanos, por su parte, se medirán a Inglaterra en uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha.