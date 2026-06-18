OFICIAL: Muriqi ya tiene nuevo equipo

El RCD Mallorca se despide de su mejor jugador. Vedat Muriqi jugará en el Fenerbahce. Con el descenso del Mallorca y la victoria de Aziz Yildirim en las elecciones internas del club turco, el acuerdo por el delantero de Kosovo está a punto de cerrarse. El Fenerbahce ha confirmado en sus redes todos los detalles de la llegada de Muriqi al aeropuerto: "El vuelo que transporta a Vedat Muriqi aterrizará en la terminal internacional del aeropuerto Sabiha Gökçen a las 21:00 de esta noche."

Reconocimiento médico

El ex del Mallorca pasará reconocimiento médico y firmará hasta 2029: "El futbolista Vedat Muriqi, con quien nuestro club ha llegado a un acuerdo preliminar, llegará esta noche a Estambul para someterse a exámenes médicos y completar la fase final de las negociaciones de su traspaso."

Fichaje doloroso para los bermellones que se despiden de su mejor jugador. Una noticia entendible, lógica y esperada por la afición, un suceso propio de la situación que atraviesan tras el descenso a segunda división.

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El conjunto turco ya intentó incorporar al kosovar en este mercado de invierno, pero el club balear cerro las puertas de salida a su referencia ofensiva.