Primeras declaraciones de Marc Cucurella tras su fichaje por el Real Madrid
"Fue muy rápido. Me llamaron por la mañana y me dijeron si quería ir allí. En un día y medio lo teníamos hecho", aseguró en rueda de prensa
Marc Cucurella habló por primera vez sobre su fichaje por el Real Madrid durante la concentración de la selección española. El lateral explicó que la operación se cerró con rapidez y que no tuvo dudas cuando recibió la llamada del club blanco "Fue muy rápido. Me llamaron por la mañana y en un día y medio lo teníamos hecho. Cuando te viene un equipo como el Madrid es muy difícil decir que no", aseguró.
El internacional español reconoció que entiende las críticas de algunos aficionados del Barcelona, club en cuya cantera se formó, pero defendió su decisión. "Estoy muy agradecido al Barcelona, pero todo en la vida son etapas. Creía que este era el paso que tenía que tomar".
Cucurella destacó la ambición que supone llegar al Real Madrid y explicó que la conversación con José Mourinho fue clave. "Me gustó que conociera bien mi juego y recordara detalles de mis partidos. Eso me dio mucha confianza".
Autocrítica tras empatar contra Cabo Verde
Además, el defensor aseguró que su fichaje no ha afectado al ambiente en la selección, centrada ya en el próximo compromiso del Mundial tras el empate ante Cabo Verde. "Este resultado nos ha puesto en alerta. Cualquier selección te puede ganar", concluyó.
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