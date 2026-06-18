El Real Madrid pierde a la joya de su cantera: adiós al valenciano David Sánchez

Terremoto en el fútbol base español. David Sánchez Miralles, una de las mayores promesas de la cantera del Real Madrid, ha decidido poner fin a su etapa en el conjunto blanco para incorporarse a las categorías inferiores del Getafe la próxima temporada.

El joven futbolista valenciano, natural de Novelda y conocido en el fútbol formativo como el “niño maravilla”, abandona La Fábrica con apenas 12 años después de tres temporadas en la entidad madridista. Su salida supone la marcha de uno de los talentos más destacados de su generación, un jugador que había despertado grandes expectativas por su calidad y proyección.

David llegó al Real Madrid junto a su familia tras destacar en el fútbol base de la Comunidad Valenciana. Durante su etapa en Valdebebas se convirtió en una de las referencias de los equipos inferiores, sobresaliendo especialmente en competiciones de prestigio como LaLiga Promises, donde llamó la atención por su talento técnico, visión de juego y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

Comunicado

El propio jugador confirmó su despedida a través de las redes sociales con un emotivo mensaje dirigido a compañeros, entrenadores y empleados del club.

“Hoy acabo mi etapa en el Real Madrid. Llegué hace tres años desde Novelda, mi familia y yo lo dejamos todo por venir a Madrid. Nunca hubiese imaginado vivir todo lo que he vivido”, comenzó diciendo.

“Soy los que me dais fuerzas para seguir adelante. Voy a echar muchísimo de menos a mis grandes amigos, mis compañeros de equipo. Nos veremos seguro por los campos. Sois personas maravillosas, vosotros y vuestras familias. Gracias a mis entrenadores estos últimos años José Villasevil, Javier Rubio, Rubén el segundo entrenador del año pasado, Mario Madrid, Jero y David Valentín, a Miguel el enfermero, gracias por cuidarme. Con vosotros he aprendido mucho y he sido feliz”, continuó.

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“Además, también quiero dar las gracias a todas las personas que no creyeron en mí porque con ellos aprendí a jugar al fútbol con las alas cortadas y me hicieron más fuerte mentalmente. Eso me va a venir muy bien para conseguir mi sueño de ser profesional”, concluyó el canterano.