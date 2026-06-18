Roberto Martínez sale en defensa de Cristiano Ronaldo tras las críticas: «No tenía ningún sentido sustituir al mejor goleador de la historia»

Portugal arrancó el Mundial 2026 con un inesperado empate (1-1) frente a la República Democrática del Congo, un resultado que dejó más dudas que certezas en una de las selecciones llamadas a pelear por el título. El conjunto dirigido por Roberto Martínez comenzó el encuentro con autoridad gracias al tempranero tanto de João Neves, pero el combinado africano reaccionó antes del descanso con un gol de Yoane Wissa para firmar un empate histórico. El resultado ha provocado una oleada de críticas hacia Cristiano Ronaldo, protagonista de una actuación muy alejada de las expectativas.

Cristiano Ronaldo, señalado tras un partido para el olvido

El delantero portugués vivió una de sus noches más discretas con la camiseta de Portugal. A sus 41 años, el cinco veces Balón de Oro apenas logró entrar en contacto con el juego y terminó el encuentro sin registrar acciones ofensivas de peso. Sus estadísticas reflejan las dificultades que atravesó durante los 90 minutos:

0 goles

0 disparos a puerta

0 regates completados

0 pases clave

0 faltas provocadas

0 centros con éxito.

La actuación alimentó nuevamente el debate sobre el rol de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa. Desde el Mundial de Qatar 2022, el capitán luso ha atravesado una etapa irregular en las grandes competiciones internacionales. En aquella cita perdió incluso la titularidad durante el torneo y, desde entonces, cada partido importante ha sido analizado con lupa. Sin embargo, durante la etapa de Roberto Martínez también ha firmado actuaciones decisivas, como el gol que dio a Portugal el triunfo en la final de la UEFA Nations League, demostrando que todavía puede marcar diferencias en los momentos importantes.

Roberto Martínez cierra filas con su capitán

Lejos de alimentar el debate, Roberto Martínez fue contundente en la rueda de prensa posterior al encuentro. El técnico español defendió públicamente la decisión de mantener a Cristiano Ronaldo sobre el terreno de juego pese a las críticas y dejó claro que nunca contempló sustituir a su máxima referencia ofensiva mientras el equipo buscaba el gol de la victoria.

Roberto Martinez junto a Cristiano Ronaldo. / AP Photo/Matthias Schrader

«No tenía ningún sentido sacar del campo a Cristiano Ronaldo, que es el mejor goleador de la historia, cuando estábamos buscando goles», afirmó.

Las palabras del seleccionador reflejan la absoluta confianza que sigue depositando en el veterano delantero. Martínez considera que la experiencia, el liderazgo y el olfato goleador de Cristiano continúan siendo un activo diferencial para Portugal, incluso en partidos donde su influencia es menor. Además, el entrenador también señaló que el principal problema del equipo fue colectivo, reconociendo que Portugal perdió intensidad tras adelantarse en el marcador y permitió que República Democrática del Congo creciera hasta igualar el encuentro.

Portugal, obligada a reaccionar en el Mundial 2026

El empate deja a Portugal con la obligación de mejorar su imagen en los próximos compromisos de la fase de grupos. Aunque el resultado no compromete seriamente sus opciones de clasificación, sí ha despertado interrogantes sobre el nivel competitivo de una selección que llegaba al torneo entre las favoritas.

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Patricio Ortiz

Mientras el foco mediático apunta nuevamente a Cristiano Ronaldo, Roberto Martínez mantiene intacta su confianza en el capitán. El técnico portugués sabe que el margen de error en un Mundial es mínimo y espera que su máxima estrella vuelva a responder cuando el equipo más lo necesite. El debate está abierto, pero el seleccionador ha dejado claro que, para él, Cristiano sigue siendo una pieza imprescindible en la lucha por el sueño mundialista.