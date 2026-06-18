Estos son los 20 entrenadores de Primera División: Beñat San José cierra los banquillos de LaLiga
Con el fichaje del Rayo Vallecano anunciado este jueves, LaLiga ya tiene definidos los veinte técnicos que ocuparán los banquillos de la temporada 26/27
El Rayo Vallecano ha hecho oficial este jueves el fichaje de Beñat San José como nuevo entrenador. Beñat (San Sebastián, 24 de septiembre de 1979) comenzó su trayectoria en los banquillos en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Tras cuatro temporadas, dio el salto a Arabia para dirigir al equipo sub-21 del Al-Ittihad y después al primer equipo, con el que logró la Copa de Campeones del Rey de Arabia Saudí en 2013.
Posteriormente continuó en el Al-Ettifaq en la temporada 2014-15. Ya en la 2015-16, entrenó al Deportes Antofagasta de Chile, donde logró alcanzar la mejor clasificación histórica del club. A la temporada siguiente su destino fue el Club Bolívar, de Bolivia. En 2017, se proclamó bicampeón consiguiendo el Torneo Apertura y el Clausura.
En su regreso a Chile entrenó a la Universidad Católica, logrando la Primera División chilena en 2018. Posteriormente dirigió al Al-Nasr en los Emiratos Árabes Unidos, y en 2019 regresó a Europa para entrenar al KAS Eupen. En la campaña 2020-21, alcanzó las semifinales de la Copa de Bélgica y logró, una vez más, la mejor clasificación histórica del club.
Su siguiente etapa sería en el Mazatlán mexicano, regresando al Bolívar en 2022 donde en 2023 logró proclamarse campeón de la Liga boliviana y llevó al club a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Posteriormente volvió a México para dirigir al Atlas FC. Finalmente desde su llegada a la SD Eibar, en febrero de 2025, Beñat San José ha dirigido al conjunto armero en 60 partidos.
Banquillos cerrados
Con la oficialización del fichaje de Beñat San José por el Rayo Vallecano, LaLiga ya tiene definidos los 20 entrenadores que ocuparán los banquillos de Primera División en el arranque de la temporada 2026/27. El técnico vasco se convierte en la última pieza de un puzle que combina continuidad, regresos de gran impacto y nuevas apuestas en los proyectos de la máxima categoría del fútbol español.
Así quedan los banquillos de LaLiga 2026/27:
Deportivo Alavés: Quique Sánchez Flores
Athletic Club: Edin Terzić
Atlético de Madrid: Diego Pablo Simeone
FC Barcelona: Hansi Flick
Real Betis: Manuel Pellegrini
Celta de Vigo: Claudio Giráldez
Elche CF: Martín Anselmi
RCD Espanyol: Manolo González
Getafe CF: José Bordalás
Levante UD: Luis Castro
CA Osasuna: Luis Miguel Ramis
Racing de Santander: José Alberto
Rayo Vallecano: Beñat San José
RC Deportivo de La Coruña: Antonio Hidalgo
Real Madrid: José Mourinho
Real Oviedo: Julián Calero
Real Sociedad: Pellegrino Matarazzo
Sevilla FC: Luis García Plaza
Valencia CF: Carlos Corberán
Villarreal CF: Íñigo Pérez
- Guido toma nota de los tres primeros fichajes 'apuesta' del Valencia CF
- El director deportivo del FC Barcelona se reúne con los agentes del valencianista Javi Guerra
- Valencia CF | La hora de los fichajes 'clave'
- Largie Ramazani aterriza en el país de sus padres, Burundi, que pretende ficharlo para la selección nacional
- Kempes: 'Me calenté tanto que ningún jugador de Argentina me habla todavía
- Oficial: Se resuelve el futuro de Pablo Hernández
- Luz verde del Ayuntamiento a Atitlan para su proyecto en el terciario del Nou Mestalla
- De la permanencia en Primera a las aulas de la universidad: las merecidas vacaciones de Carlos Espí