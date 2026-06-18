Estos son los 20 entrenadores de Primera División: Beñat San José cierra los banquillos de LaLiga

El Rayo Vallecano ha hecho oficial este jueves el fichaje de Beñat San José como nuevo entrenador. Beñat (San Sebastián, 24 de septiembre de 1979) comenzó su trayectoria en los banquillos en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Tras cuatro temporadas, dio el salto a Arabia para dirigir al equipo sub-21 del Al-Ittihad y después al primer equipo, con el que logró la Copa de Campeones del Rey de Arabia Saudí en 2013.

Posteriormente continuó en el Al-Ettifaq en la temporada 2014-15. Ya en la 2015-16, entrenó al Deportes Antofagasta de Chile, donde logró alcanzar la mejor clasificación histórica del club. A la temporada siguiente su destino fue el Club Bolívar, de Bolivia. En 2017, se proclamó bicampeón consiguiendo el Torneo Apertura y el Clausura.

En su regreso a Chile entrenó a la Universidad Católica, logrando la Primera División chilena en 2018. Posteriormente dirigió al Al-Nasr en los Emiratos Árabes Unidos, y en 2019 regresó a Europa para entrenar al KAS Eupen. En la campaña 2020-21, alcanzó las semifinales de la Copa de Bélgica y logró, una vez más, la mejor clasificación histórica del club.

Su siguiente etapa sería en el Mazatlán mexicano, regresando al Bolívar en 2022 donde en 2023 logró proclamarse campeón de la Liga boliviana y llevó al club a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Posteriormente volvió a México para dirigir al Atlas FC. Finalmente desde su llegada a la SD Eibar, en febrero de 2025, Beñat San José ha dirigido al conjunto armero en 60 partidos.

Banquillos cerrados

Con la oficialización del fichaje de Beñat San José por el Rayo Vallecano, LaLiga ya tiene definidos los 20 entrenadores que ocuparán los banquillos de Primera División en el arranque de la temporada 2026/27. El técnico vasco se convierte en la última pieza de un puzle que combina continuidad, regresos de gran impacto y nuevas apuestas en los proyectos de la máxima categoría del fútbol español.

Así quedan los banquillos de LaLiga 2026/27:

Deportivo Alavés: Quique Sánchez Flores

Athletic Club: Edin Terzić

Atlético de Madrid: Diego Pablo Simeone

FC Barcelona: Hansi Flick

Real Betis: Manuel Pellegrini

Celta de Vigo: Claudio Giráldez

Elche CF: Martín Anselmi

RCD Espanyol: Manolo González

Getafe CF: José Bordalás

Levante UD: Luis Castro

CA Osasuna: Luis Miguel Ramis

Racing de Santander: José Alberto

Rayo Vallecano: Beñat San José

RC Deportivo de La Coruña: Antonio Hidalgo

Real Madrid: José Mourinho

Real Oviedo: Julián Calero

Real Sociedad: Pellegrino Matarazzo

Sevilla FC: Luis García Plaza

Valencia CF: Carlos Corberán

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