Acosan a la novia de Joao Neves por las declaraciones sobre Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal es un auténtico polvorín. Cristiano Ronaldo, mejor jugador de la historia de su país, se ha convertido en el elefante en la habitación. Su nivel, como es normal por la edad que tiene, ya no es el de hace unos años, pero pretende tener el papel que tuvo en épocas pasadas y el combinado luso ya está pagando el precio.

Juego muy condicionado, exceso de afán protagonismo, ego y un carácter muy fuerte están marcando el paso de Cristiano por este Mundial, algo que está generando desgaste dentro del propio equipo. Sin ir más lejos Bruno Fernandes lo hizo muy visible en el campo cuando el '7' le quitó un balón que llegaba a rematar franco y que sin embargo Ronaldo finalizó forzado.

Madalena Aragao, acosada en redes sociales / SD

Las declaraciones de Joao Neves

Tras el encuentro, Joao Neves hizo unas declaraciones normales en las que no exaltaba a Ronaldo como siempre se ha inducido a hacer a los jugadores portugueses, sino que habló de él como de un compañero de equipo más: "Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por nuestra selección nacional y por el mundo del fútbol. Pero en este momento, él y nosotros sabemos que no es diferente. Es solo otro jugador aquí para ayudar. No es diferente de los demás. Está aquí para contribuir, igual que todos nosotros", explicaba.

Lluvia de mensajes

Las declaraciones no sentaron bien a la legión de fanáticos que arrastra Ronaldo, que pagaron su ira en las redes sociales de Neves... Y en las de su novia, Madalena Aragao, con miles de mensajes al respecto en las diferentes publicaciones que la joven tiene con su novio, entre ellas después de ganar la Champions League.